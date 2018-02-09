В «квартале красных фонарей» ужесточили правила

В Амстердаме ужесточили правила поведения в "квартале красных фонарей". Этот район знаменит тем, что именно здесь находятся публичные дома.

По новым правилам туристам будет запрещено фотографировать представительниц секс-индустрии, нарушать общественный покой — громко кричать и разговаривать, — а также употреблять алкоголь и наркотики. Во время экскурсии к женщинам нужно будет поворачиваться спиной, а на зазывающих дам нельзя смотреть долго.

Все экскурсии по кварталу должны будут завершиться не позднее 11 вечера.

По словам законодателей, такие правила были введены для того, чтобы ограничить вмешательство в личную жизнь тех, кто работает в "квартале красных фонарей".

Ограничения вступят в силу в начале апреля 2018 года.

Напомним, в Нидерландах проституция официально разрешена.