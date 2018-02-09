В «квартале красных фонарей» ужесточили правила 

В Амстердаме ужесточили правила поведения в "квартале красных фонарей". Этот район знаменит тем, что именно здесь находятся публичные дома.
По новым правилам туристам будет запрещено фотографировать представительниц секс-индустрии, нарушать общественный покой — громко кричать и разговаривать, — а также употреблять алкоголь и наркотики. Во время экскурсии к женщинам нужно будет поворачиваться спиной, а на зазывающих дам нельзя смотреть долго.
Все экскурсии по кварталу должны будут завершиться не позднее 11 вечера.
По словам законодателей, такие правила были введены для того, чтобы ограничить вмешательство в личную жизнь тех, кто работает в "квартале красных фонарей".
Ограничения вступят в силу в начале апреля 2018 года.
Напомним, в Нидерландах проституция официально разрешена.