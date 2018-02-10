Экспресс-тест: а не поискать ли вам приключений?

Экспресс-тест: каких приключений вам поискать?

В будничной суете мы часто забываем о своих истинных желаниях. Повседневная рутина поглощает все наше время и внимание, не давая времени осознать: мы действительно занимаемся тем, чем хотим, или просто привыкли изо дня в день делать одно и то же.

Пора выйти из этого порочного круга и взбодриться по-настоящему — например, поискать приключений на свою голову (а не пятую точку, как вы сразу подумали). Пройдите тест в один клик и узнайте, чем же вам хочется заняться прямо сейчас, отложив все дела и забыв о заботах.