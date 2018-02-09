Что делать в Нью-Йорке

Нью-Йорк известен, прежде всего, как ворота в США, через которые многие приезжие попадали в страну. Он находится в восточной части США на берегу Атлантического океана. Этот город не подходит для отдыха в понимании большинства туристов, но при этом в нем есть возможность провести время увлекательно, посетив местные достопримечательности или многочисленные торговые центры. Кстати, цены на многие товары здесь ниже, чем в Европейских странах.

В Нью-Йорке выделено пять районов: Гарлем, Южный Бронкс, Манхеттен, Бруклин и Северный Бронкс. Причем большинство жителей города живут очень замкнуто и редко посещают какие-либо другие районы, проводя большую часть жизни в своем родном районе.

Среди большей части туристов наиболее популярен Манхеттен, причем не весь, а в основном Downtown и Midtown, так как эти районы наиболее презентабельны и символизируют американский образ жизни, распространенный и восхваляемый по всему миру через телевидение. Прочие районы Нью-Йорка в основном невзрачны, и поэтому не подходят для туристических экскурсий. Название «Манхэттен» переводится на русский язык как «скалистая местность». На данном острове очень прочные подстилающие породы, благодаря чему он наилучшим образом подходит для возведения небоскребов. Этот процесс начался с XX века. Ранее индейцы использовали данную местность для складирования набитой на побережье пушнины, такой как ондатра, куницы и скунсы. Существует легенда о том, что Манхеттен был выкуплен у индейцев за 24 доллара.

В настоящее время население Нью-Йорка насчитывает больше 20 млн человек. Население данного города очень многонационально. Немало выходцев и из России и СССР. Через остров проходит множество улиц, разделяя его на равные квадраты. Главные улицы называются авеню, а второстепенные — стрит. При этом авеню ориентированы с востока назад, а стрит — с севера на юг, как и в любом прочем американском городе.

Популярные достопримечательности Нью-Йорка

Статуя Свободы

Наиболее известной достопримечательностью, причем не только самого Нью-Йорка, но и США в целом, как известно, считается Статуя свободы. Она находится на входе в бухту. Статуя символизирует уже на протяжении многих лет светлый путь прибывающим в США, освещая его факелом, который она держит в правой руке. Декларация о независимости у Статуи в левой руке. Корона на голове статуи имеет 7 зубцов, что символизирует 7 материков, откуда могут прибыть переселенцы.

Добраться до статуи можно лишь по воде бухты. Причем во время плавания туристам открывается потрясающий вид на небоскребы Downtown’а. Статуя оснащена лестницей и лифтом для подъема наверх. Естественно, подниматься удобнее на лифте.

Эмпайр-стейт-билдинг

Небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг имеет высоту 381 м. Со смотровой площадки на крыше открывается вид на более чем 100 км вокруг. Существует легенда о том, что монетка, брошенная с крыши этого здания, может убить человека, проходящего внизу неподалеку от здания, конечно, если попадет в него. Чтобы остановить опыты желающих проверить это на деле, здание оснащено уступами. Этот небоскреб находится на перекрестке 5-й авеню и 34-й улицы.

Бродвей

Другое очень знаменитое место в городе — это Бродвей. Он представляет собой площадь Таймс Сквер, в окрестностях которой расположено множество театров, и всегда много народа. Подобное место имеется лишь в Лас-Вегасе. Кроме того, на площади всегда много полиции, поэтому туристам не рекомендуется находиться там в позднее время, чтобы не попасть по ошибке в полицейский участок.

Центральный парк

Еще одна достопримечательность — центральный парк. Он входит в число самых лучших парков Америки, хотя по общему уровню заметно уступает российским паркам, например, таким как Петергоф. Для жителей города это один из редких участков с чистым воздухом, где можно погулять и отдохнуть от шума города. Центральный парк находится между 110-й и 59-й стрит.

Большой музей

Большой музей или Метрополитен музей искусства — наиболее знаменитый местный музей. Однако по части музеев, как и парков, США намного уступает России. Здесь есть интересные экспонаты, но расставлены они бессистемно.

Музей современного искусства

Музей современного искусства отличается намного более упорядоченным расположением экспонатов. Причем их настолько много, что одного дня для тщательного изучения всего музея будет недостаточно.

Гринвич виладж и Сохо

Здесь можно приобрести какое-либо творение у местных художников. Однако свой труд они оценивают очень дорого, в среднем по 100 долларов за мазок. Но можно просто посетить одно из местных кафе и послушать джаз.

Для визуального восприятия образа города, советуем посмотреть выпуск программы "Орёл и решка", лишним точно не будет)

В общем, как уже стало понятно после прочтения основной части этой статьи, Нью-Йорк — это город не для туризма. Это финансовый и промышленный центр, пропагандирующий основы американского стиля жизни. Однако этим он и примечателен, и вовсе не значит, что там нельзя найти что-то интересное.