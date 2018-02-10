Планируем уик-энд: лучшие события в Москве 

До конца зимы осталось лишь три недели! А значит, нужно успеть опробовать все зимние развлечения, на которые до сих пор не хватило времени, и не забыть о культурном отдыхе. Лучшие события субботы и воскресенья — как всегда, в нашей подборке.
Танцы на льду и хоккей с мячом в «Сокольниках»
Дата: 10 февраля
Время: 13:00–18:00 Место: парк «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1)
Возрастные ограничения: 0+
На День зимних видов спорта могут прийти все, кто привык проводить выходные активно. Гостей ждет развлекательная программа, мастер-класс по конькобежному спорту, танцам на льду и хоккею с мячом, а также катания под музыку диджеев. Расписание — на сайте парка «Сокольники».
Бесплатные катания на коньках в Новопушкинском сквере
Дата: 10–18 февраля
Время: 11:00–22:00 Место: Новопушкинский сквер
Возрастные ограничения: 0+
Бесплатно покататься на коньках в центре Москвы можно на катке ледового театра. Сюда можно прийти как с друзьями, так и всей семьей. Ознакомьтесь с расписанием технических перерывов, чтобы не терять время!
Любимые советские фильмы для детей на большом экране
Дата: 10–28 февраля
Время: 11:00–22:00 Место: кинотеатры сети «Москино»
Возрастные ограничения: 0+
Хотите познакомить детей с советским кинематографом? Бесплатные сеансы фильмов из нашего детства пройдут в сети кинотеатров «Москино».
10 февраля:
— «Внимание, черепаха!» (1969 год, режиссер Ролан Быков) — 10:00, кинотеатр «Полет»;
— «Детство Бемби» (1985 год, режиссер Наталья Бондарчук) — 11:00, кинотеатр «Тула».
11 февраля:
— «Боба и слон» (1972 год, режиссер Август Балтрушайтис) — 10:30, кинотеатр «Вымпел»;
— «Ослиная шкура» (1982 год, режиссер Надежда Кошеверова) — 12:00, кинотеатр «Искра»;
— «Юность Бемби» (1986 год, режиссер Наталья Бондарчук) — 11:00, кинотеатр «Тула».
Необходима предварительная регистрация.
Проверка знаний об устройстве мира в Биологическом музее
Дата: 10 февраля
Время: 12:00–14:00 Место: Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева (улица Малая Грузинская, дом 15)
Возрастные ограничения: 12+
Акция «Открытая лаборатория» — отличный способ проверить свою научную грамотность. Участникам нужно будет ответить на вопросы в области химии, физики, биологии, астрономии, антропологии и механике. Все задания позже можно будет разобрать с директором Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева Марией Рахчеевой. После лабораторной каждый участник получит в подарок путеводитель по окаменелостям в метро Москвы.
Гусарские забавы, блины и спектакли «Золотой маски» на площади Революции
Дата: 10–18 февраля
Время: 11:00–20:00 Место: площадь Революции
Возрастные ограничения: 0+
Окунуться в исторические традиции Масленицы начала XIX века и насладиться фестивальными спектаклями можно в одном месте. На площади Революции вам расскажут об истории Масленицы и о ее праздновании в Александровскую эпоху. Вас ждут представления народного театра, гусарские забавы и спортивные игры. А на сцене пройдут спектакли «Золотой маски».
Расписание спектаклей
10 февраля:
— 15:00–15:45 — Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, театрализованные представления по мотивам оперы «Акпатыр»;
— 16:15–17:00 — Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля, театрализованные представления по мотивам спектакля «Пюрнеске и его друзья»;
— 17:15–18:00 — Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля, театрализованные представления по мотивам спектакля «Пюрнеске и его друзья».
11 февраля:
— 15:00–15:45 — Национальный театр танца Республики Якутия (Саха) имени С. А. Зверева, национальные танцевальные и музыкальные номера;
— 16:15–17:00 — Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, театрализованные представления по мотивам оперы «Акпатыр»;
— 17:15–18:00 — Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, театрализованные представления по мотивам оперы «Акпатыр».
Показ фондов Государственного музея А. С. Пушкина в день памяти поэта
Дата: 10 февраля
Время: 10:00–18:00 Место: Государственный музей А. С. Пушкина (улица Пречистенка, дом 12/2)
Возрастные ограничения: 0+
Почтить память поэта в годовщину его смерти и больше узнать о его творчестве приглашает Государственный музей А. С. Пушкина. В этот день посетители смогут увидеть новую выставку иллюстраций к сказкам Пушкина, документальный фильм «Душа пушинка» и фондовые хранилища музея. Экскурсия по фондам начнется в 13:45. Нужна предварительная запись по телефону: 8 (495) 637-56-74.
Лекция о движущемся доме в литературе на ВДНХ
Дата: 10 февраля
Время: 13:00–14:30 Место: ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)
Возрастные ограничения: 0+
Лекция о книгах, где персонажи перемещаются в карете, кибитке, вагоне и на других видах транспорта, которые на время становятся их домами. Среди таких произведений, например, «Таинственный остров» Жюля Верна, «Бесы», «Дорожные жалобы», «Метель», Александра Пушкина, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Убийство в „Восточном экспрессе“» Агаты Кристи и другие. Слушатели узнают, чувствуют ли себя герои в дороге как дома? Лекцию ведет Светлана Сидорова — кандидат культурологии, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, автор курсов «Литературная кухня» и «Креативный текст».
Концерт группы «Хороший тон» в библиотеке № 129
Дата: 10 февраля
Время: 19:00–21:00 Место: библиотека № 129 (Свободный проспект, дом 24)
Возрастные ограничения: 6+
«Хороший тон» — московский музыкальный коллектив, играющий арт-рок, танго, джаз и блюз. В библиотеке № 129 они выступят с программой «Весь мир творю я заново», куда войдут песни из альбома «Чистое небо».
Встреча с аудиохудожником в галерее-мастерской «ГРАУНД Ходынка»
Дата: 10 февраля
Время: 17:00–19:00 Место: галерея-мастерская «ГРАУНД Ходынка» (улица Ирины Левченко, дом 2)
Возрастные ограничения: 0+
На открытой встрече с аудиохудожником Францем Помасслом из Австрии. В своем творчестве он показывает связь между звуком, пространством, восприятием, физикой и телом. Он основатель и руководитель лаборатории звука в Вене. Познакомиться поближе с его работами и задать вопросы о его творчестве смогут все желающие. Вход свободный.