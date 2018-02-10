Планируем уик-энд: лучшие события в Москве

До конца зимы осталось лишь три недели! А значит, нужно успеть опробовать все зимние развлечения, на которые до сих пор не хватило времени, и не забыть о культурном отдыхе. Лучшие события субботы и воскресенья — как всегда, в нашей подборке.

Танцы на льду и хоккей с мячом в «Сокольниках»

Дата: 10 февраля

Время: 13:00–18:00 Место: парк «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1)

Возрастные ограничения: 0+

На День зимних видов спорта могут прийти все, кто привык проводить выходные активно. Гостей ждет развлекательная программа, мастер-класс по конькобежному спорту, танцам на льду и хоккею с мячом, а также катания под музыку диджеев. Расписание — на сайте парка «Сокольники». Бесплатные катания на коньках в Новопушкинском сквере

Дата: 10–18 февраля

Время: 11:00–22:00 Место: Новопушкинский сквер

Возрастные ограничения: 0+

Бесплатно покататься на коньках в центре Москвы можно на катке ледового театра. Сюда можно прийти как с друзьями, так и всей семьей. Ознакомьтесь с расписанием технических перерывов, чтобы не терять время! Любимые советские фильмы для детей на большом экране

Дата: 10–28 февраля

Время: 11:00–22:00 Место: кинотеатры сети «Москино»

Возрастные ограничения: 0+

Хотите познакомить детей с советским кинематографом? Бесплатные сеансы фильмов из нашего детства пройдут в сети кинотеатров «Москино».

10 февраля:

11 февраля:

— «Боба и слон» (1972 год, режиссер Август Балтрушайтис) — 10:30, кинотеатр «Вымпел»;

— «Юность Бемби» (1986 год, режиссер Наталья Бондарчук) — 11:00, кинотеатр «Тула».

Необходима предварительная регистрация.

Проверка знаний об устройстве мира в Биологическом музее

Дата: 10 февраля

Время: 12:00–14:00 Место: Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева (улица Малая Грузинская, дом 15)

Возрастные ограничения: 12+

Акция «Открытая лаборатория» — отличный способ проверить свою научную грамотность. Участникам нужно будет ответить на вопросы в области химии, физики, биологии, астрономии, антропологии и механике. Все задания позже можно будет разобрать с директором Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева Марией Рахчеевой. После лабораторной каждый участник получит в подарок путеводитель по окаменелостям в метро Москвы. Гусарские забавы, блины и спектакли «Золотой маски» на площади Революции

Дата: 10–18 февраля

Время: 11:00–20:00 Место: площадь Революции

Возрастные ограничения: 0+

Окунуться в исторические традиции Масленицы начала XIX века и насладиться фестивальными спектаклями можно в одном месте. На площади Революции вам расскажут об истории Масленицы и о ее праздновании в Александровскую эпоху. Вас ждут представления народного театра, гусарские забавы и спортивные игры. А на сцене пройдут спектакли «Золотой маски».

Расписание спектаклей

10 февраля:

— 15:00–15:45 — Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, театрализованные представления по мотивам оперы «Акпатыр»;

— 16:15–17:00 — Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля, театрализованные представления по мотивам спектакля «Пюрнеске и его друзья»;

— 17:15–18:00 — Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля, театрализованные представления по мотивам спектакля «Пюрнеске и его друзья».

11 февраля:

— 15:00–15:45 — Национальный театр танца Республики Якутия (Саха) имени С. А. Зверева, национальные танцевальные и музыкальные номера;

— 16:15–17:00 — Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, театрализованные представления по мотивам оперы «Акпатыр»;

— 17:15–18:00 — Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, театрализованные представления по мотивам оперы «Акпатыр».

Дата: 10 февраля

Время: 10:00–18:00 Место: Государственный музей А. С. Пушкина (улица Пречистенка, дом 12/2)

Возрастные ограничения: 0+

Почтить память поэта в годовщину его смерти и больше узнать о его творчестве приглашает Государственный музей А. С. Пушкина. В этот день посетители смогут увидеть новую выставку иллюстраций к сказкам Пушкина, документальный фильм «Душа пушинка» и фондовые хранилища музея. Экскурсия по фондам начнется в 13:45. Нужна предварительная запись по телефону: 8 (495) 637-56-74. Лекция о движущемся доме в литературе на ВДНХ

Дата: 10 февраля

Время: 13:00–14:30 Место: ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)

Возрастные ограничения: 0+

Дата: 10 февраля

Время: 19:00–21:00 Место: библиотека № 129 (Свободный проспект, дом 24)

Возрастные ограничения: 6+

«Хороший тон» — московский музыкальный коллектив, играющий арт-рок, танго, джаз и блюз. В библиотеке № 129 они выступят с программой «Весь мир творю я заново», куда войдут песни из альбома «Чистое небо». Встреча с аудиохудожником в галерее-мастерской «ГРАУНД Ходынка»

Дата: 10 февраля

Время: 17:00–19:00 Место: галерея-мастерская «ГРАУНД Ходынка» (улица Ирины Левченко, дом 2)

Возрастные ограничения: 0+

На открытой встрече с аудиохудожником Францем Помасслом из Австрии. В своем творчестве он показывает связь между звуком, пространством, восприятием, физикой и телом. Он основатель и руководитель лаборатории звука в Вене. Познакомиться поближе с его работами и задать вопросы о его творчестве смогут все желающие. Вход свободный.