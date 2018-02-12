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В Петербурге может появиться памятник Жанне д'Арк
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В Петербурге может появиться памятник Жанне д'Арк 

ФБА «Экономика сегодня» 12 февраля 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Градостроительный совет при правительстве Петербурга в среду 14 февраля рассмотрит эскизные проекты трех памятников, которые могут появиться в городе.
Как сообщает «Петербургский дневник», ООО «Нескучный Сад» выступило с инициативой установить в Советском переулке памятник французской воительнице Жанне д'Арк. Информацией об этом поделилась пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.
В сквере без названия на Большой посадской улице администрация Петроградского района хочет установить памятник поэту Михаилу Дудину.
Также известно, что в Кронштадте может появиться памятный знак «Триумф Российского флота». В данном случае инициатором выступает Межрегиональная общественная организация «Женское православно-патриотическое общество».
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