В Петербурге может появиться памятник Жанне д'Арк

Градостроительный совет при правительстве Петербурга в среду 14 февраля рассмотрит эскизные проекты трех памятников, которые могут появиться в городе.

Как сообщает «Петербургский дневник», ООО «Нескучный Сад» выступило с инициативой установить в Советском переулке памятник французской воительнице Жанне д'Арк. Информацией об этом поделилась пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

В сквере без названия на Большой посадской улице администрация Петроградского района хочет установить памятник поэту Михаилу Дудину.

Также известно, что в Кронштадте может появиться памятный знак «Триумф Российского флота». В данном случае инициатором выступает Межрегиональная общественная организация «Женское православно-патриотическое общество».