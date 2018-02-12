Чем заняться в Мюнхене

Мюнхен — один из крупнейших и красивейших городов южной части Германии. Он является административным центром Баварии, расположенным в долине реки Изара, притока Дуная, начало которой дают горные озера и ледники. Своё название город получил от древненемецкого языка и переводится как город «у монахов», на его гербе также изображен монах. Мюнхен является важным звеном железнодорожных, автомобильных и воздушных сообщений.

Авиабилеты в Мюнхен С середины ХХ века город активно развивает промышленную сферу, уделяя внимание новым отраслям. По числу занятых работающих главное место принадлежит сфере электротехники, электронике ( концерн «Сименс» ), приборостроению, тяжелому машиностроению (концерн «Ханиель»). Компания «Юнкерс», например, была основана ещё в 1895 году и с тех пор благополучно ведет работы по разработке и строительству авиа— и моторостроения.

Однако Мюнхен известен не только развитой промышленностью, но и пивоваренными традициями. В городе расположены и успешно функционируют несколько заводов по производству пива, которые известны на весь мир своими старинными и оригинальными рецептами изготовления напитка.

Ежегодно в сентябре-октябре в Мюнхене проводится знаменитый праздник, на который съезжается ни один миллион любителей карнавальных развлечений, чтобы испить наивкуснейшего пива, заесть его кренделями и жареными курочками. На празднике представлена традиционная немецкая кухня, прославившаяся многочисленными сортами колбасок и сосисок. Октоберфест

Первые поселения на месте современного Мюнхена датируются VIII веком. В 1158 году герцог Баварии Генрих Лев презентовал Мюнхену право называться городом и развивал его как королевскую резиденцию, привлекая сюда художников, ученых, архитекторов. В период с XIII по XIX век Мюнхен неизменно является столицей Баварского округа.

Именно в это время в городе успешно развиваются многочисленные ремёсла и торговля. Три века спустя Мюнхен становится ведущим культурным центром Германии, несмотря на тридцатилетнюю оккупацию шведскими войсками, а чуть позднее — австрийскими. В 1871 году Мюнхен вошел в состав Германской империи и начался быстрый прирост численности населения:1840 год — 89 тыс. человек; 1910 год — 596 тыс. человек; 1939 год — 829 тыс. человек; 2014 год — 1,5 млн человек.

В настоящий момент это один из трех крупнейших городов Германии.

В 1900 — 1902 в Мюнхене проживал известный вождь русской революции — В. И. Ленин, возглавлявший здесь издание газеты «Искра». Именно из Германии первоначально отправлялись в Россию номера революционной газеты. Туры в Мюнхен

В ноябре 1923 года в Мюнхене совершился фашистский путч, возглавляли который Гитлер и Людендорф. До 1933 года город был оплотом нацистской партии, и он считался центром, где были сосредоточены силы фашистской реакции. Во вторую Мировую войну Мюнхен подвергался интенсивным бомбардировкам, что привело к разрушению всей инфраструктуры города, однако, постепенно населенный пункт отстраивался и преображался, восстанавливая памятники архитектуры.

Однако нестабильная политическая обстановка и смена власти не мешали Мюнхену удерживать лидирующее положение в сфере культуры и образования. В Мюнхене располагается самый старейший и крупнейший германский университет имени Людвига Максимилиана. Основанное в 1472 году в Ингольштадте, учебное заведение с 1826 году был переведено в Мюнхен и прочно там обосновалось.

В состав университета входят десятки факультетов разной направленности. Вы можете изучать здесь право и политическую экономию, математические, физические и химические науки, а также философию и т.д. В 2010 году в университете обучалось 45 тысяч студентов.

В 1832 году в Мюнхене была открыта картинная галерея, получившая название «пинакотека». Это одна из лучших галерей мира, которая представляет работы итальянских, испанских, французских мастеров. Многочисленные художественные полотна закупались королями и баронами, и долгое время были недоступны общественности, пока Людвиг I не счел своим долгом показать эту красоту народу.

В Мюнхене расположена Баварская академия изобразительного искусства и знаменитая Государственная библиотека. Последняя создана в середине XVI века. Это самая значимая европейская универсальная библиотека. В совокупности с другими библиотеками страны, она представляет «Виртуальную национальную библиотеку Германии».

Именно в ней собраны старинные рукописи, обширнейшая коллекция инкунабул, нотные издания, древние картографии, изоиздания из разных уголков мира. Мюнхен является музыкальной столицей, в нем расположены высшая школа музыки, театр дер Югенд, Национальный театр.

Ежегодно сотни тысяч туристов приезжают в этот город, чтобы познакомится с его архитектурными ансамблями и послушать восхитительные концерты.

В 1972 году в Мюнхене проходила Олимпиада и знаменитый матч среди команд СССР и США по баскетболу, в котором СССР одержала победу. Об этих играх повествуется в фильме "Движение вверх".