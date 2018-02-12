В центре Сингапура построят «Зеленое сердце» 

В центре Сингапура построят новый комплекс зданий Marina One, который будет буквально утопать в зелени. Таким образом власти собираются сделать город более чистым.
Комплекс зданий будет состоять из двух высотных офисных зданий, двух жилых небоскребов и торговой зоны. В центре Marina One, у подножия высоток, расположится "Зеленое сердце" — площадь, на которой посадят деревья, разобьют газоны и оформят искусственные водоемы. Однако проект предусматривает зеленые зоны не только на главной площади, но и на разных уровнях комплекса, и даже на крышах офисных небоскребов.
В жилых зданиях разместятся элитные апартаменты, стоимость которых, по данным международной консалтинговой компании по недвижимости CBRE, достигает 4,5 миллионов долларов.
Автором проекта многофункционального комплекса Marina One является немецкое бюро Ingenhoven Architects. Завершение строительства намечено на 2020 год.