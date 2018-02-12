В центре Сингапура построят «Зеленое сердце» 

Публикация от ingenhoven architects (@ingenhovenarchitects) Янв 4, 2018 в 2:57 PST

Комплекс зданий будет состоять из двух высотных офисных зданий, двух жилых небоскребов и торговой зоны. В центре Marina One, у подножия высоток, расположится "Зеленое сердце" — площадь, на которой посадят деревья, разобьют газоны и оформят искусственные водоемы. Однако проект предусматривает зеленые зоны не только на главной площади, но и на разных уровнях комплекса, и даже на крышах офисных небоскребов.