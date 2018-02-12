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Тест: вспомните старые названия московских улиц
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Тест: вспомните старые названия московских улиц 

Рамблер 12 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
В начале 90-х годов XX века произошел развал Советского Союза. И хотя историю не стереть ластиком, такие попытки порой предпринимаются. Так, например, прекрасным "развлечением" постсоветской действительности стало повальное переименование улиц, площадей и переулков по всей стране.
Разумеется, преобразования коснулись и столицы. Улицам Москвы возвращали старые названия, которые мы сейчас хорошо знаем. Но некоторые москвичи с легкостью назовут вам и старые "имена" тех или иных улиц. Не все еще забылось. Наверное…
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