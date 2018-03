Планы на неделю

На этой неделе в Музее Москвы поговорят о самом главном, в Доме музыки выступят пятикратные обладатели «Грэмми», в сети кинотеатров «Москино» пройдет ретроспектива фильмов Фатиха Акина, и это далеко не все. Лучшие события ближайших семи дней — в подборке mos.ru

Думаете, чем разнообразить будни, куда отправиться в выходные и как оригинально провести День святого Валентина? Mos.ru уже придумал! И составил подборку, в которой есть все: кино, любовь, дружба, мода и, конечно, хорошая музыка.

Лекторий Музея Москвы: беседы о любви, дружбе и счастье

Дата: 13 февраля

Время: 19:00–21:00 Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)

Возрастные ограничения: 16+

В лектории Музея Москвы стартует цикл дискуссий «О любви, дружбе и счастье в большом городе». Участники встреч вместе с философами, социологами, экономистами и политологами попытаются разобраться в том, как сегодня меняется понимание и восприятие этих понятий.

Каждая встреча будет посвящена отдельной теме. 13 февраля, накануне Дня святого Валентина, разговор пойдет о любви. В нем примут участие руководитель сектора этики Института философии Российской академии наук доктор философских наук Рубен Апресян, теоретик современного искусства Виктор Мизиано , фотограф и натуралист Антон Ланге.

Кстати, 13 февраля будет доступно специальное предложение — билет на двоих, который дает возможность принять участие в дискуссии, а также получить кофе и десерт в кафе на территории музея. Все желающие смогут написать и отправить письмо или открытку по почте и провести вечер в формате slow dating (замедленного свидания в ускоренном ритме города).

Стоимость билета — 200 рублей, льготного — 100 рублей. Специальное предложение на 13 февраля: билет на двоих (дополнительно включает две чашки кофе, а также два десерта на выбор в кафе на территории Музея Москвы в день мероприятия) — 750 рублей. Количество мест ограниченно.

Билеты можно купить в кассах музея и онлайн.

День всех влюбленных в музее-заповеднике «Царицыно»

Дата: 14 февраля

Время: 19:00–20:30 Место: музей-заповедник «Царицыно» (улица Дольская, дом 1)

Возрастные ограничения: 0+

Любители романтики и хорошей музыки смогут отметить День всех влюбленных в Екатерининском зале музея-заповедника «Царицыно». Там пройдет концерт Il sentimento d’amore, на котором прозвучат оперные арии Джузеппе Верди Франца Легара и Гаэтано Доницетти, а также сольные инструментальные произведения.

Вокальные партии исполнят гости из Италии и Великобритании — солист театров Ла Скала и Ла Фениче тенор Федерико Лепре и меццо-сопрано Катерина Мина. За фортепиано — народный артист России Юрий Розум и призер международных музыкальных конкурсов Анна Грот. На скрипке играет Анна Ким — призер международных конкурсов, концертмейстер и солистка музыкального коллектива Queentet Сергея Мазаева

Купить билеты можно на сайте музея-заповедника «Царицыно».

«Пойдемте в сад, я покажу вас розам…» в Старом Английском Дворе

Дата: 15 февраля

Время: 19:00–20:30 Место: Старый Английский Двор (улица Варварка, дом 4а)

Возрастные ограничения: 6+

Литературно-музыкальный вечер «Пойдемте в сад, я покажу вас розам…» состоится в Старом Английском Дворе. Его посвятят английской поэзии и музыке XVII — начала XIX века.

Ансамбль солистов Artium расскажет о связи нот и слов, музыке эпохи Уильяма Шекспира и его великих пьесах, а также о короле Генрихе VIII, которого, кстати, можно назвать и композитором.

Билеты можно приобрести онлайн.

Ляля Кандаурова: «Своей дорогой: три не-авангардиста в авангардную эпоху»

Дата: 15 февраля

Время: 19:00–20:30 Место: павильон «Рабочий и колхозница» (проспект Мира, дом 123б)

Возрастные ограничения: 0+

За всю историю не было музыки сложнее, чем та, что создавалась в Европе в первые десятилетия после Второй мировой войны, во времена подъема так называемого авангарда II. Стремясь к предельному контролю за материей сочинения, изобретательству и новизне, второй авангард вместе с тем стал тяготеть к жесткой системности и догме. Его центром стали прославленные дармштадтские летние курсы новой музыки. Таким образом, в 1950–1960-е годы можно было говорить об относительно единой школе. Однако самое интересное происходит там, где правила нарушаются. Громкие имена послевоенной музыки со временем вышли за рамки системы: стали появляться сочинения, которые не впишешь ни в какое течение.

На лекции поговорят о Дьёрде Лигети, одной из ключевых фигур музыки второй половины прошлого века, Бернде Алоисе Циммермане, композиторе, более всего известном оперным шедевром «Солдаты», а также о Хансе Вернере Хенце — великом оперном мастере, тяжело переживавшем разрыв с авангардом.

«Четыре короля оперетты» в театре «Новая опера»

Дата: 15 февраля

Время: 19:00–21:30 Место: театр «Новая опера» имени Е. В. Колобова (улица Каретный Ряд, дом 3, строение 2)

Возрастные ограничения: 6+

Театр «Новая опера» приглашает в путешествие по истории европейской оперетты. Под звуки канкана, вальса и чардаша музыкальная машина времени переместит слушателей с парижских улиц в роскошные дворцы Вены и на берега Дуная.

Концерт солистов «Новой оперы» — путеводитель по четырем опереттам великих композиторов. Гости услышат арии и дуэты из сочинений «Орфей в аду» (1858) Жака Оффенбаха , «Цыганский барон» (1885) Иоганна Штрауса-сына, «Веселая вдова» (1905) Франца Легара и «Сильва» (1915) Имре Кальмана

В них отразился не только стиль авторов, но и этапы развития жанра, основные сюжетно-психологические мотивы оперетт. Зрители познакомятся с главными персонажами и сюжетными линиями каждого произведения.

Дирижер — лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Андрей Лебедев

«Великолепный рогоносец» в Театре имени Моссовета

Дата: 17 февраля

Время: 19:00–21:40 Место: Театр имени Моссовета (Большая Садовая улица, дом 16)

Возрастные ограничения: 16+

Трагифарс бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка в постановке Нины Чусовой покажут на сцене Театра имени Моссовета. У главного героя пьесы богатое воображение. Он без ума от своей жены, а она — от него. Но именно любовь и разрушает эту, казалось бы, идеальную семью.

«Великолепный рогоносец» написан в 1921 году. Уже через год его поставил в советском Театре актера Всеволод Мейерхольд

Билеты можно приобрести на сайте театра.

«Бунин» в электротеатре «Станиславский»

Дата: 16–18 февраля

Время: 19:00–22:00 Место: электротеатр «Станиславский» (улица Тверская, дом 23)

Возрастные ограничения: 16+

Электротеатр «Станиславский» представляет постановку по мотивам рассказов Ивана Бунина . «Бунин» — это спектакль о любви. Однако в бунинских произведениях нет хеппи-энда. Это истории о несчастной любви, поруганной чести и круговороте чувств.

В маленьком городке на юге Франции во время Второй мировой войны 70-летний писатель пишет о любви. 10 новелл выстроены как путь взросления души: через первую влюбленность и первый грех — к трагедиям. С каждым новым сюжетом любовь ранит все больше.

Спектакль поставил молодой режиссер Светлана Прохорова . Роли писателя и Николая Алексеевича исполняет народный артист России Алексей Шейнин

Ретроспектива фильмов Фатиха Акина в кинотеатрах сети «Москино»

Дата: 17–20 февраля

Время: 14:15–19:30 Место: сеть кинотеатров «Москино»

Возрастные ограничения: 18+

В кинотеатрах сети «Москино» пройдет ретроспектива фильмов немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акина, обладателя «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Одна из проблем, которую он поднимает в своих картинах, — идентификация личности в современном мегаполисе, в том числе через поиск своих корней. Показы пройдут на немецком языке с русскими субтитрами.

17 февраля в 14:15 в кинотеатре «Факел» зрители увидят драму «Головой о стену» (2004). В психиатрической лечебнице встречаются пытавшаяся вскрыть себе вены Сибель и алкоголик с суицидальными наклонностями Джахит. Это исступленная история любви, саундтреком к которой стали песни Depeshe Mode и The Birthday Party. Фильм получил «Золотого медведя» в Берлине.

Эпическую и трогательную историю итальянской семьи «Солино» (2002), переехавшей в 1960-е годы в Германию, можно будет посмотреть 17 февраля в 19:00 в кинотеатре «Салют». Отец семейства занимается своей пиццерией, а его сыновья открывают для себя все прелести и тяготы подростковой жизни. Одного из братьев сыграл главный актер современного немецкого кино Мориц Бляйбтрой, не раз снимавшийся у Акина.

Также можно посмотреть драму «На краю рая» (кинотеатр «Факел», 18 февраля в 14:15) и документальный фильм «По ту сторону Босфора» (кинотеатр «Звезда», 19 февраля в 18:00). А завершит ретроспективу комедия «Душевная кухня» (2009). Это история о греческом эмигранте во втором поколении Зикосе Казанкисе, владельце ресторанчика. Он содержит своего брата-уголовника, постоянно ругается с поваром и подружкой, терпит лишения и все равно остается на плаву. Увидеть картину можно будет в кинотеатре «Звезда» 20 февраля в 18:00.

Стоимость билетов — 100–150 рублей. Приобрести их можно на сайте кинотеатров сети «Москино».

The Swingle Singers в Доме музыки

Дата: 18 февраля

Время: 19:00–22:00 Место: Московский международный дом музыки (Космодамианская набережная, дом 52, строение 8)

Возрастные ограничения: 12+

В Московском международном доме музыки выступят пятикратные обладатели премии «Грэмми» — The Swingle Singers. Этот вокальный ансамбль исполняет классические и джазовые произведения. В дискографии The Swingle Singers свыше 50 музыкальных альбомов, музыканты создали более тысячи акапельных аранжировок. В Доме музыки франко-британские исполнители представят свою новую программу The Swingles: Winter Tales.

Фирменный знак группы — особый стиль аранжировок (классика а-ля джаз), породивший уже не одну волну подражаний, в том числе и в России. Музыканты исполняют сложнейшие партитуры, словно играючи: жонглируют мотивами, выстраивают сложнейшие вертикали. Симфонические и оркестровые сочинения, песни и джазовые стандарты, пропетые великолепной семеркой а капелла, приобретают новые краски и неповторимый шарм.