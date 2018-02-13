Масленица в Петербурге

Масленица в этом году отмечается довольно рано: провожают зиму и призывают весну уже в середине февраля — с 12 по 18. Кульминация же праздничных торжеств — с русскими забавами, угощениями и, конечно, сжиганием чучел — традиционно приходится на выходные. Мы выбрали 9 самых масштабных городских гуляний, на которых не будет скучно ни взрослым, ни детям.

«Гуляй, Масленица» на Малой Конюшенной улице

Праздновать Масленицу на Малой Конюшенной улице начали еще с субботы, за два дня до масленичной недели. Для горожан и гостей Северной столицы работают торговые ряды, где можно купить разные авторские штучки, мед и другие продукты народного промысла, и, конечно, вкусные угощения. Это не только блины, оригинально приготовленная гречневая каша, но и чешский «Трдельник». Помимо ярмарки на фестивале ежедневно до 16:00 работает зона мастер-классов, где можно создать куклу-масленицу и детские игрушки, кузнечные изделия и многое другое. За веселый досуг отвечают также музыкальные и танцевальные коллективы.

Когда: 10-18 февраля, 11:00-20:00 Где: Малая Конюшенная улица

Цена: вход на гулянья свободный

Масленица в Павловском парке

В этом дворцово-парковом комплексе кроме игр и развлечений, традиционно на Руси устраиваемых на Масленицу, гостей праздника готовятся удивлять выступлением очаровательного поросенка, огненным представлением и народным шумовым оркестром, принять в концерте которого может каждый желающий — достаточно иметь при себе какой-нибудь русский народный музыкальный инструмент. Это может быть не только гусли или балалайка. Деревянные ложки, свистульки, дудочки, бубенцы, гармошки и даже стиральные доски подойдут. Кроме того, на празднике: выставка-конкурс и настоящий парад кукол-Маслениц, работа детской площадки, вкусная еда, торговые ряды и четырехметровый костер!

Когда: 17-18 февраля, 10:00-18:00 Где: Государственный музей-заповедник «Павловск», Площадь гуляний

Цена: вход для взрослых — 150 руб., для учащихся 7-18 лет, пенсионеров и ветеранов труда — 50 руб., дети до 7 лет — бесплатно

Масленица в Музее-усадьбе Г. Р. Державина

Ярмарочное веселье, посвященное Масленице, пройдет и на территории исторической усадьбы Гавриила Романовича Державина. На свежем воздухе взрослых и детей развлекут фольклорный коллектив «Трынъ-Трава». В усадебном саду будут водить хороводы и устраивать плясовые мастер-классы. Тех, кто замерзнет или просто решит разнообразить свой досуг, ждут «Державинские кухни» с экспозицией, рассказывающей о традиционной кухонной утвари и системе хранения продуктов, а также Медиацентр музея, где показывают настоящий мультипликационный антиквариат — «Сказку о рыбаке и рыбке» 1937 года. Блинами и прочими вкусностями кормят в кафе усадьбы.

Когда: 17 февраля, 12:00-14:00 Где: Музей-усадьба Г. Р. Державина

Цена: вход для детей — 50 руб., для всех остальных — 150 руб.

«Многонациональная масленица» в Александровском парке

Проводить зиму и встретить весну организаторы этого праздника предлагают в формате шумных ярмарочных гуляний, где помимо бойкой торговли и разнообразных угощений на любой вкус будут задорные игры и конкурсы от ряженых, хороводы и частушки, традиционные мастер-классы от современных ремесленников, выступления творческих коллективов и зажигательное, в прямом смысле этого слова, фаершоу. Главная цель мероприятия, не только весело провести время всей семьей, но и познакомить петербуржцев всех возрастов с культурой, историей, обрядами и кухней многонациональной России.

Когда: 17 февраля, 13:00-17:00 Где: Александровский парк

Цена: вход на гулянья свободный

Масленица в парке им. И. В. Бабушкина

В этом парке на Масленицу развлекать гостей помимо артистов, циркачей и музыкантов, а также аттракционов, которые работают здесь практически каждый день, будут животные — в бесплатной части программы предусмотрены фотосъемки с собаками хаски, соколиное шоу и зоопарк. За плату всех желающих покатают на лошадях, северных оленях и даже верблюде. Конечно, не обойдется без хороводов, частушек, мастер-классов, ярмарки и сжигания чучела. Это традиционное русское огненное представление проведут и в субботу, и в воскресенье. Лакомиться на празднике, конечно, предлагают блинчиками с различными, в том числе и экзотическими, начинками, и шашлыками.

Когда: 17-18 февраля, 12:00-19:00 Где: ПКиО им. И. В. Бабушкина

Цена: вход на гулянья свободный

«Царскосельская Масленица»

Вспомнить (или даже узнать впервые), что такое «Ручеек», «Хоровод», «Растяпа», «Пузырь», «Казачок», «Метелица», «Стенка на стенку» и другие народные развлечения и игры взрослым и детям предлагают устроители праздника в Пушкине. В сердце Царского Села заработает «Самоварная поляна» и «Обжорные ряды», установят масленичный столб и разместится настоящий сеновал. Пришедших ждут мастер-классы, богатырские забавы и конкурсы, катание на лошадях, балаганное представление с Петрушкой и многое другое. Каждый вечер в завершении праздника — огненное шоу, которое в воскресенье дополнится сжиганием чучела Масленицы.

Когда: 17 и 18 февраля, 14:00-18:00 Где: г. Пушкин, от Магазейной улицы до Соборной площади. (Соборная площадь, дом 1)

Цена: вход на гулянья свободный

«Масленица в Политехническом»

Масленичные гулянья на территории СПбПУ проходят не первый год. По сложившейся традиции начнется и завершится праздничный день службой в церкви Покрова Пресвятой Богородицы (в девять утра и в шесть вечера). Помимо этого в программе праздника предусмотрены развлечения, как на улице, так и под крышей. На воздухе помимо кульминационного сжигания чучела будут выступать артисты и музыканты, проводиться игры и конкурсы, работать ярмарка и, конечно, жариться блины. В помещении же организуют мастер-классы для детей (в одном из университетских корпусов) и покажут бесплатное песочное шоу по мотивам русских народных сказок. Последнее запланировано на полдень в «Белом зале Политехнического». Там же, но уже в семь часов вечера, поклонники джазовой музыки могут отметить Масленицу вместе с коллективом Swing Couture.

Когда: 18 февраля, 11:00-20:30 Где: Санкт-Петербугский политехнический университет Петра Великого, центральная часть кампуса и Белый зал Цена: вход на гулянья свободный, на концерт — 350-430 руб.

Народные гулянья «Шуми, Масленица!»

Пожалуй, самыми зрелищными событиями народных гуляний в ЦПКиО станут традиционный «масленичный поезд», конно-трюковое шоу от мастеров джигитовки и огромная соломенная фигура, ритуальное сожжение которой запланирована на полседьмого вечера. Оно пройдет на Масляном лугу. Концертная программа порадует гостей номерами многочисленных народных коллективов. А состязание на лучший русский народный костюмо подарит его участникам возможность пройти на праздник бесплатно и шанс выиграть ценные подарки. Обратите внимание — тематические мастер-классы для детей и взрослых в рамках праздника пройдут под крышей «Творческой дачи» и за участие в них взимается дополнительная плата. И, конечно, здесь тоже будут танцы, частушки, вкусные яства и масленичный базар.

Когда: 18 февраля, 12:00-19:00 Где: ЦПКиО им. С. М. Кирова

Цена: вход для взрослых — 200 руб., учащихся — 50 руб., для льготников, для дошкольников и тех, кто придет в русских национальных костюмах — бесплатно

Городской праздник «Широкая Масленица»

На Заячьем острове пройдут главные городские масленичные гулянья. За развлечение здесь ответственны скоморохи и ряженные. Они закружат пришедших в хороводах, посоревнуются, кто больше знает частушек и традиционных игр. Перед гостями праздника на сцене выступят фольклорные ансамбли и артисты отечественной эстрады. Также будет работать интерактивная зона с мастер-классами, ярмарочная слобода, большая деревянная катальная горка (проката салазок или тюбов нет, приходите со своими!). Завершится праздник традиционным сожжением чучела.

Когда: 18 февраля, 13:00-17:00 Где: Петропавловская крепость, Нарышкин бастион

Цена: вход на гулянья свободный. За некоторые развлечения взимается плата.