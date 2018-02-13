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Где провести 23 февраля и не пожалеть
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Где провести 23 февраля и не пожалеть 

Рамблер 13 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Эксперты туристического рынка назвали самые популярные направления на День защитника Отечества и следующие за ним выходные 24-25 февраля.
Так, по информации поисковика Aviasales, эти три дня россияне стремятся провести в первую очередь в Москве, а также в Сочи, Минеральных Водах, Санкт-Петербурге и Крыму (бронируются рейсы до Симферополя).
Доля бронирования внутренних перелетов на 23-15 февраля составляет 62,19 процентов. Данные поисковика приводит на своем сайте Ростуризм.
По информации сервиса Слетать.ру, в пятерку популярных направлений вошли Краснодарский край (54,97% поисковых запросов на туры по России), Крым (34,6%), столичный регион (2,03%), Карачаево-Черкессия (1,12%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,02%).
По данным Biletix, из зарубежных направлений наиболее популярны Тбилиси, Тель-Авив, Дубай, Пхукет и Стамбул. Туроператоры в свою очередь сообщают, что высоким спросом пользуются Турция, Чехия, Эстония, Греция. Все эти сведения также приводятся на сайте Ростуризма.
Как отметил глава федерального агентства Олег Сафонов, на февральские выходные россияне в первую очередь выбирают активный и культурно-познавательных отдых внутри страны — горнолыжные курорты, оздоровительные туры, осмотр достопримечательностей.
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