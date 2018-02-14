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Названы лучшие города для жизни в России
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Названы лучшие города для жизни в России 

Рамблер 14 февраля 2018
Фото: depositphotos
Сформирован рейтинг регионов Российской Федерации по качеству жизни в 2017 году.
Каждый из регионов оценивался по следующим критериям: уровень доходов, жилищные условия, занятость населения, уровень развития инфраструктуры и другое. Всего таких показателей было 72, на их основе и была сформирована сводная таблица.
На третьем месте — Санкт-Петербург, на втором и первом — Московская область и Москва соответственно. В десяткуц самых благоприятных для жизни регионов попали Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Липецкая, а также Ханты-Манскийский автономный округ и Калининградская область.
На нижней строчке рейтинга — Республика Тыва.
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