Названы лучшие города для жизни в России

Сформирован рейтинг регионов Российской Федерации по качеству жизни в 2017 году.

Каждый из регионов оценивался по следующим критериям: уровень доходов, жилищные условия, занятость населения, уровень развития инфраструктуры и другое. Всего таких показателей было 72, на их основе и была сформирована сводная таблица.

На третьем месте — Санкт-Петербург, на втором и первом — Московская область и Москва соответственно. В десяткуц самых благоприятных для жизни регионов попали Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Липецкая, а также Ханты-Манскийский автономный округ и Калининградская область.

На нижней строчке рейтинга — Республика Тыва.