Где можно хорошо отдохнуть в Подмосковье

Если в вашем организме ощущается острый недостаток отдыха, а времени на поездки в теплые страны катастрофически не хватает, то всегда можно найти альтернативу. По всем уголкам Подмосковья разбросаны загородные отели, гостевые дома и базы, которые готовы распахнуть свои двери всем желающим отдохнуть.

Артурс

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Отель «Артурс» предлагает различные вариации отдыха — от семейного до корпоративного. Вы можете смело заезжать с детьми, где ими обязательно займутся в детских клубах, а сами же отправиться на спа-процедуры или в боулинг. Если же вдруг у вас на работе все единодушно решили, что грядущие выходные следует посвятить тимбилдингу, то «Артурс» подойдет и для этого. Здесь вы сможете провести обучения или семинары, а потом совместно отдохнуть в ресторане или же посетить сигарный клуб.

Fresh Wind

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Спа-отель «Fresh Wind» также подходит для посещения с семьей и коллегами, но вы также можете отдохнуть здесь в полном одиночестве, посвятив все время себе любимой. К вашим услугам, как следует из названия отеля, огромный выбор спа-процедур, бассейн, сауна и тренажерный зал. Из развлечений вам тут могут предложить конные прогулки, а для любителей чего-то более экстремального — пейнтбол. Mona

Бутик-отель «Mona» может похвастаться не только обилием предлагаемых услуг и шикарными интерьерами, но и количеством побед в различных премиях. В первую очередь, отель позиционирует себя как идеальная площадка для проведения свадебных торжеств. Поэтому команда отеля положила все силы на то, чтобы за отелем укрепилась слава лидера свадебного рынка. Об этом говорят и хвалебные отзывы посетителей, и первое место в номинациях «лучший загородный отель для свадьбы». Поэтому, если перед вами вдруг встал вопрос о месте проведения свадьбы или же вы получили приглашение на торжество в бутик-отеле «Mona», то идите туда не раздумывая.

Солнечный

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Отель «Солнечный» также попадает в разряд отелей, которые предложат вам и активных отдых, и расслабление в турецкой бане или на массажном столе. Сюда тоже берите детей, для которых разработана программа с аниматорами, а для юных геймеров есть зал с игровыми автоматами, где они могут поиграть в гонки или поучаствовать в виртуальной перестрелке.

Татьяна Provence

Отель-бутик «Татьяна Provence» подойдет для тех, кто познал искусство отдыхать и для любителей хорошей кухни. В местном ресторане «Ателье» под звуки фортепиано вас угостят блюдами из настоящей русской печи и французской кухней от шеф-повара Патрика Тюрпана. Для любителей ухода за собой в услугах отеля представлены спа процедуры, сауны, бассейны и бани.

M’Istra’L Hotel & SPA

Отель «M’Istra’L Hotel & SPA» поражает своими размерами и количеством предлагаемых услуг. Здесь есть огромные конференц-залы и переговорные комнаты, одна из которых сделана по образу «Английского клуба» — популярного места для проведения деловых переговоров среди русской знати в 18 веке. После переговоров можно провести время в ресторанах итальянской и азиатской кухни, спа-комплексе или на песчаном пляже на берегу озера.

LES Art Resort

«LES Art Resort» загородный отель, расположившийся на внушительной территории и с таким же внушительным список оказываемых услуг. Здесь проводят танцевальные мастер классы и спортивные соревнования, есть возможность устраивать барбекю и посещать местные дискотеки. В фитнес центре вы можете заняться Fly Yoga — в отеле есть оборудование для занятия йогой в воздухе. В спа-комплексе вы найдете соляной грот и зону искусственного солнца, а для детей тут также есть специальные детские спа-процедуры.