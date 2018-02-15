Как провести выходные на «Московской Масленице»

Артисты региональных театров помогают проводить зиму.

17 и 18 февраля для гостей фестиваля «Московская Масленица» приготовили множество ярких событий на любой вкус: перформанс театров из Якутии, интерактивные спектакли, рассказывающие о московских масленичных традициях, многочисленные фолк-концерты, включая и выступление знаменитых "Бурановских бабушек", а также мастер-классы от известных дизайнеров, настоящее фаер-шоу и многое другое. Приходите попробовать самые вкусные блины и просто весело провести время с семьей и друзьями.

Главное театральное событие "Московской масленицы" — зрелищный театральный перформанс "Красный шаман" двух крупнейших театров Якутии, лауреатов Премии "Золотая Маска" — театра Олонхо и Саха академического театра имени Платона Алексеевича Ойунского. Представление организовано в рамках проекта Золотая маска в городе. Захватывающий эпос, события которого развернутся 18 февраля в 18.00 в Камергерке, расскажет об извечной битве добра со злом и познакомит зрителей с национальными традициями, обычаями и легендами Якутии.

Поучаствовать стоит и в настоящем "Русском празднике" с живой музыкой, народными играми, танцами и потешными боями. Все это ждет гостей в интерактивном спектакле народного театра "Свои ребята", который пройдет 17 и 18 февраля, в 17.00, на Тверской площади. Часовое представление из трёх частей Театра Петрушки, Медвежьей комедии и Ярмарки — обязательно понравится и детям, и взрослым. В эти же дни, в 16.00, 17.00, 18.30 и 13.00, на улице Новый Арбат пройдут красочные костюмированные шествия в стиле французских и венецианских карнавалов.

Еще одно удивительное шествие начнется 18 февраля в 17.00 на Тверском бульваре. Его возглавит Жар-птица, сказочный арт-объект, который спустится со своей башни в Царьграде и "полетит" в сопровождении византийской стражи, ряженых и стаи весенних птиц (поделки, которые смастерят гости фестиваля) под живую народную музыку. Гости также смогут стать частью процессии: перенести перелетных птичек, прокатиться на повозках.

17 февраля в 14.00 на открытой фестивальной сцене на площади Революции начнется концерт группы "Белое золото". Яркие масленичные декорации, праздничные угощения и зажигательная музыка. Здесь вы точно почувствуете приближение весны. А на Кузнецком мосту в последний день Масленицысостоится зажигательный концерт всеми любимого фольклорного коллектива "Бурановские бабушки"! Приходите в 17.00, чтобы услышать невероятно харизматичное исполнение удмуртских и русских народных песен.

На Тверской площади для провожающих Масленицу также подготовили яркую музыкальную программу. В субботу, в 20.00, здесь выступит ансамбль народной песни "Любо-мило", а в воскресенье в это же время — фольклорный коллектив "Карагод". Его участники не только профессиональные музыканты, но и большие знатоки русских традиций. Так что будет и весело, и познавательно!

На Профсоюзной улице, дом 41 для гостей подготовили уникальную программу, посвященную городской Масленице конца XIX начала XX века. 17 и 18 февраля в 14.00 на "Почтовой станции" начнутся уроки по азбуке Морзе, в 16.00 лекции по устройству телефонного аппарата, а в 17.00 в "Восточной гостиной" будут рассказывать, как приготовить шоколад и кофе по рецептам наших прабабушек.

Провожая масленицу, стоит заглянуть и на мастер-классы в Климентовском переулке, где детей научат мастерить масленичные куклы в традициях разных стран и регионов России. Кроме того, посетители узнают, как устроить с их помощью домашнее театральное представление, и смогут вместе с родителями побывать на уникальной выставке традиционных обрядовых кукол.