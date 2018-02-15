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«ДНК Зимы» сожгут в Москве
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«ДНК Зимы» сожгут в Москве 

dom.lenta.ru 15 февраля 2018
Фото: dom.lenta.ru
Четырехметровый арт-объект «ДНК Зимы» сожгут 18 февраля в столичном парке «Сокольники». Арт-объект, выполненный в виде молекулы, установят в центре Фонтанной площади. На нем разместят 24 слова, символизирующие положительные и отрицательные стороны зимнего времени года, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.
Сжигание символа уходящий зимы начнется в 18:00 по московскому времени. Гигантскую спиралевидную конструкцию высотой четыре метра декорируют вырезанными из ткани словами «пурга», «вьюга» и «гололед». На ней же будут слова «узоры», «румянец», «мандарины» или «солнце», но уже сделанные из металла.
Предполагается, что в ходе ритуального сжигания арт-объекта «плохие» слова сгорят, а хорошие «гены зимы» останутся.
Несгоревшая часть «ДНК Зимы» будет стоять в «Сокольниках» до середины марта.
Проводы Масленицы пройдут 18 февраля в 22 столичных парках. В большинстве из них праздничные гулянья намечены на период с 13:00 до 19:00. Гости поучаствуют в бесплатных мастер-классах и традиционных масленичных забавах, а также смогут попробовать блины и посмотреть на сожжение чучел.
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