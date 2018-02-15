Планы на выходные

Встречаем Новый год по китайскому календарю, провожаем Масленицу и читаем мысли дедушки Фрейда.

Поужинать с мясником

В Москву приехал один из самых знаменитых мясников Латинской Америки — Ренцо Гарибальди. 15 и 16 февраля он будет готовить в ресторанах холдинга Funny Family. Ренцо Гарибальди — шеф-мясник, идейный вдохновитель и владелец ресторана Osso Carniceria&Salumeria, который с 2015 года стабильно держится в в престижном рейтинге TheWorld’s 50 Best Restaurants в Латинской Америке. Популяризатор мясной кухни, смелый экспериментатор, талантливый кулинар даст два гастрольных ужина — 15 февраля в Moregrill и 16 февраля в Funny Cabany. Для гостей Mogerill Ренцо Гарибальди разработал специальный сет из двух частей, а в Funny Cabany 16 февраля состоится мясная гастрономическая вечеринка.

Увидеть необычный фотопроект

Анатолий Белый, Уже сегодня, 15 февраля, в Новом пространстве Театра наций пройдет благотворительный концерт «Жизнь в движении». Концерт организован в поддержку детей с ограниченными возможностями. Известные актеры — Евгений Миронов Ирина Пегова и другие артисты соберутся вместе, чтобы представить в художественной форме реальные судьбы необыкновенных детей. Кроме того, до 18 февраля в Театре наций будет проходить выставка фоторабот, посвященных восхождениям ребят с ограниченными возможностями на высочайшие горные вершины мира — Килиманджаро, Эверест и Эльбрус.

Сходить на секретный концерт

Boiler Room и Ballantine's объявляют новый тур True Music: Hybrid Sounds — серию вечеринок, которая на этот раз захватит сразу три континента и четыре совсем не похожих друг на друга города: Москву (Россия), Сан-Пауло (Бразилия), Бейрут (Ливан) и Валенсию (Испания). Выступления влиятельных европейских электронных музыкантов будут чередоваться с экспериментальными инструментальными лайвами представителей местной сцены, а результатом новой коллабораций станет третья EP True Music. Проект стартует в России 15 февраля. На секретной площадке в Москве выступят один из отцов-основателей детройтского техно Деррик Мэй (Derrick May); лондонский дуэт с узнаваемым звучанием, которое объединяет техно, эмбиент и UK-хардкор — Overmono; диджей, продюсер и обладательница звания «Прорыв год» по версии британского DJ Mag — ирландка Or:la; резиденты лейбла Нины Кравиц «трип» — российский дуэт PTU; а также гитарист, электронный музыкант и композитор Павел Додонов, известный, среди прочего, как соавтор группы «Дельфин».

Отметить Китайский Новый год

17 февраля Экомаркет в Коньково и ресторан «Китайские новости» приглашают взрослых и детей на празднование Китайского Нового года. В программе мастер-класс по приготовлению китайских пельменей; выступление коллектива «Евразия» с национальными танцами; мастер-класс по приготовлению китайского чая; чайная церемония и многое другое. Вход свободный.

Сходить на бранч по случаю Масленицы

На ближайшем воскресном бранче 18 февраля за Сhef’s table в нео-бистро «Голодной — Злой» встанет шоумен, весельчак и главный соратник Ивана Урганта по вечерам Александр Гудков . Встанет не просто так, а по случаю Масленицы и задаст, как водится, блинов — у всех на виду и в собственном исполнении. Будет специальное блинное меню от Александра по его любимым рецептам. Простыми же блинами будут угощать всех желающих. Также в программе песни, пляски и вот это все, разве что купания в проруби и сжигания чучела пропустим, и то не факт. Начало в 14:00.

… или по случаю Китайского Нового года. В выходные 17 и 18 февраля здесь пройдут тематические бранчи. В честь наступления года желтой земляной собаки повара ресторана будут готовить специальные празднично — яркие дим-самы прямо перед гостями, а кондитеры напекут печений с предсказаниями. Развлекательная программа так же будет необычной: гостям бранча представится уникальная возможность увидеть традиционный танец китайского дракона. Аниматоры проведут для юных гостей мастер-классы по изготовлению тематических поделок. Все дети получат приятные подарки от ресторана.

Проводить Масленицу

18 февраля в зале «Библиотека» ресторана «Пушкин» состоится очень секретный бранч. В интерьерах дворянского дома гостей ждет встреча с Машей и Медведем, а также особенный сюрприз — чтения у камина «Машиных сказок». Читать будет Варвара Саранцева (голос Маши в России). Праздник продлится с 10 до 12 часов.

Увидеть живого медведя

Ресторан «Облака» приглашает маленьких гостей на большой детский праздник — Масленицу. В течение всего дня дети познакомятся с русскими народными традициями и окунутся в атмосферу праздника. Тематическая сказка, хороводы, танцы, мастер класс от шеф-повара и самые яркие и запоминающиеся впечатления! А самым главным сюрпризом дня окажется выступление самого настоящего дрессированного медведя. Начало в 15.30. Взрослым грустить тоже не дадут!

Узнать, как там Фрейд

В ARTPLAY открылась новая мультимедийная выставка «Страсти по Фрейду». Что сказал бы Зигмунд Фрейд , если бы Караваджо, Климт, Шиле, Тициан, Рембрандт, Рубенс и Гойя были его пациентами? Это первый проект компании Artplay Media, который посвящен не отдельным художникам, а теме — телесности и сексуальности. Выставка рассказывает о чувствах и желаниях, которые присущи каждому человеку.

Сжечь зиму

В последний день Масленицы в парке «Сокольники» будет гореть необычное четырехметровое чучело. Арт-объект будет выполнен в виде молекулы — «ДНК зимы». Гигантская спиралевидная конструкция высотой 4 метра будет установлена в центре Фонтанной площади. На ней разместят 24 слова, символизирующие положительные и отрицательные стороны зимы. «Узоры», «румянец», «мандарины» или «солнце» будут металлическими, а вот «пургу», «вьюгу» и «гололед» вырежут из ткани. 18 февраля все негативные «гены» зимы сгорят, останутся только позитивные. «ДНК зимы» будет стоять в «Сокольниках» до середины марта. Ну а в Краснодаре тоже будет весело

В воскресенье, 18 февраля, более 200 человек будут расписывать несколько сотен миниатюр в форме буренки. Чтобы зафиксировать уникальное достижение кубанцев, на праздник приедут официальные представители Книги рекордов России, чтобы установить новый всероссийский рекорд. Помимо нового рекорда жителей Краснодарского края ждут веселые гуляния, которые будут проходить с 11:00 до 17:00, игры, конкурсы, традиционные масленичные блинчики с густой сметаной от бренда «Кубанская буренка», согревающий ароматный чай и веселые праздничные выходные!