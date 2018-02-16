Самая лыжная страна: 7 причин покататься в Норвегии

Длинный сезон Максим Попов дважды за эту зиму по собственной воле ездил в Норвегию кататься на лыжах и не разорился при этом. И уверен — поедет еще.

В Норвегии не очень высокие горы, но кататься здесь можно дольше — сезон длится две трети года. Горнолыжный курорт Трюсиль — самый большой и популярный во всей Скандинавии — включает подъемники уже в октябре, а выключает в мае. Пару лет назад здесь однажды продлили сезон до июня. Но больше экспериментировать не будут: снега-то было много, а туристов — почти нет. Люди все же летом предпочитают отдыхать на море. Хемседал находится ближе к фьордам, весна здесь наступает немного раньше, но все равно кататься смело можно до мая. Много снега

Нет, не так. ОЧЕНЬ много снега! Невероятно много! На трассах Трюсиля сейчас лежит 170 см снега, а он все идет… «Горшочек, не вари», — шутят норвежцы. Но горшочек, судя по метеосводкам, сбавит пыл только в марте. Но это не точно. Пожалуй, у каждого часто выезжающего на курорты горнолыжника найдется история о том, как он приехал кататься на новогодние каникулы куда-нибудь в Альпы или на Кавказ — а снега нет. И ничего не поделаешь — поездка оплачена еще в августе, денег не вернуть, вот и приходится скрести лыжами по льду и убивать доски камнями… В Норвегии такая ситуация невозможна. Каждой зимой снега здесь везде полно — хоть экспортируй (хм, бизнес-идея!). Причиной всему — теплый и ласковый Гольфстрим, омывающий страну с запада. Благодаря Гольфстриму же, зимы в Норвегии не только снежные, но и мягкие. Экстремальных температур тут почти не бывает, в январе и феврале — комфортные 7-10 градусов ниже ноля. В гостях у сказки

Русскому человеку норвежская зима, наверняка, понравится. Елки, укрытые белым снегом, и звенящая тишина вокруг… Вот-вот выйдет Дед Мороз. Часто, как по заказу, снег здесь включается только ночью, а днем — идеальная «инстаграмная» погода: солнечно и ясно. И конечно, если повезет, ясной ночью в Норвегии можно увидеть «песца, который пробегая по сопкам, взметает своим пушистым хвостом волшебные снежные искры» — так поэтично местные жители называют северное сияние. Безопасность превыше всего

Склоны здесь разные и на любой вкус: хочешь — гоняй по красным трассам, хочешь — пробуй свои силы на черных, где тренируются олимпийцы. Для новичков — десятки километров комфортных синих и зеленых трасс. Такие слова подойдут, наверное, для описания любого европейского или российского горнолыжного курорта. Удивительно другое: с какой любовью норвежцы заботятся о своих трассах.

В октябре, как только в горах установится минусовая температура, на склонах включают снежные пушки. Ими оборудовано большинство трасс на всех крупных курортах. Пушки работают круглосуточно несколько дней — так готовят так называемую «подушку». Потом ее засыпает уже настоящим снегом, с неба. Благодаря подушке трассы получаются ровными и приятными для катания, на них редко бывает голый лед, они хорошо держатся до поздней весны.

Зеленые и синие трассы (что в Трюсиле, что в Хемседале) очень широкие и хорошо просматриваются — это важно для новичков, особенно для детей. Ситуация, когда из-за поворота внезапно вылетает лихой лыжник или сноубордист, на норвежских курортах исключена из-за продуманных конструкций самих трасс. Все лучшее — детям

«Норвежцы рождаются с лыжами на ногах» — говорят про себя жители северной страны. В это легко поверить: малышей, рассекающих на лыжах, здесь втрое больше, чем взрослых!

В Норвегии есть не просто детские школы при горнолыжных центрах, а целые курорты, придуманные и продуманные для семейного отдыха. Например, Трюсиль. Для детей здесь все тридцать три удовольствия: игры и соревнования, площадки и горки, боулинг и анимация… При отелях имеются детские сады и ясли, куда можно отдать ребенка на пару часов. Даже бассейн в спа-зоне — детский (по факту — нет, но взрослые без детей там встречаются редко). В зоне катания больше 20 ресторанов (везде есть детское меню). А на склонах малышей каждый день развлекает Валле — симпатичный снеговичок, символ курорта. Валле вместе с детьми катается на лыжах и фотографируется.

Наблюдать, как малыши учатся первым шагам на лыжах, — отдельное удовольствие. Дети учатся быстро: утром отдал ребенка в школу — к обеду он уже вовсю катается. Никакими плюшками и мультиками со склона не выманишь.

Следующая фраза прозвучит неожиданно (по отношению к Норвегии) и кощунственно (для некоторых родителей). Вот она: на горнолыжных курортах Норвегии можно хорошо сэкономить. На детях. Смотрите сами: скипасы для детей до 7 лет здесь бесплатные, до 14 — полцены. На прокат снаряжения, развлечения и услуги инструкторов — скидки до 50%. А в дни школьных каникул обучение, снаряжение и многие другие детские активности и вовсе бесплатные, только бронировать место нужно заранее из-за высокого спроса. Размещение ski in/ski out

И Трюсиль, и Хемседал находятся под управлением международной сети горнолыжных курортов SkiStar. Все гостиницы, апартаменты, коттеджи и прочие объекты размещения можно посмотреть и забронировать прямо на сайте компании, что очень удобно: не нужно перелопачивать интернет в поисках жилья.

В Трюсиле прямо у подъемников находятся два роскошных отеля: с одной стороны годы — Radisson Blu Resort, с другой — Radisson Blu Mountain Resort (от €280 в сутки в феврале за двухместный номер). В каждом из них просторные номера, рестораны, бассейны с саунами и спа-зоны. Здесь же большой лыжный центр, включающий пункт проката, камеры хранения, лыжную школу и спортивный магазин. В отелях есть также супермаркеты — для тех, кто экономит и готовит еду самостоятельно.

В Хемседале недавно построили апарт-отель Alpin Lodge, в котором удобно останавливаться большими компаниями. Здесь есть номера от 2 до 6 человек (€186 в сутки в феврале за двухместный номер).

Те, кому гостиница не по карману, арендуют апартаменты или коттедж. Вариантов много, и есть хорошие: например, прямо сейчас можно арендовать на неделю 8-местные апартаменты в Хемседале меньше чем за €800.

80% всех вариантов размещения находится в зоне Ski in/Ski out: вышел из дома встал на лыжи — и поехал. Рай для интровертов

Парадоксально, но факт — в самой лыжной стране Европы самые «малонаселенные» курорты. Очередей на подъемники здесь почти не бывает даже в выходные и праздники. При этом, отели и апартаменты — полные, да и на выходных люди приезжают активно.

Это удивительно, но только на первый взгляд. Дело в том, что в сравнительно небольшой Норвегии более 200 горнолыжных центров — больших и маленьких. Почти в любом, даже в самом крошечном поселении обязательно найдется склон с двумя-тремя ухоженными трассами и бугельным подъемником — что называется, на каждый день. Местным хватает, а хочется чего-нибудь более крутого — вот он, Хемседал, в паре часов езды.

Впрочем, какая разница, почему на норвежских курортах мало людей. Важнее другое: невероятно кайфовое ощущение, когда спускаешься на лыжах и понимаешь, что ты этом склоне один. И вся гора — твоя.