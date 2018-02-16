Планы на выходные: «Золотая маска» и масленичные гуляния

Концерты Sobesednik.ru рассказывает, что делать и как развлекаться на масленичных выходных в Москве.

17 января в Главclub Green Concert пройдет концерт группы «Чичерина». В 2017 году коллектив отпраздновал свое 20-летие, а в нынешнюю субботу музыканты выйдут на сцену в Москве, чтобы вновь сыграть свои хиты. Выставки

Михаила Врубеля, Театр В Музее русского импрессионизма началась выставка «Жены». На экспозиции представлены портреты возлюбленных русских импрессионистов — Ильи Репина Валентина Серова и других. Оганизаторы стремятся показать, как развивалось русское искусство в период с конца XIX до середины XX века, через призму портретов жен великих мастеров живописи.

Еще 6 февраля в Москве начался театральный фестиваль «Золотая маска», на котором любители спектаклей смогут увидеть постановки, вошедшие в шорт-лист премии. Например, «Ахматова. Поэма без героя» и «Кузмин. Форель разбивает лед», поставленные в «Гоголь-центре», «Демократия» РАМТа, «Барабаны в ночи» Театра имени Пушкина, «Дракон» МХТ имени Чехова и другие. В конкурсе также участвуют театры из Петербурга, Уфы и Якутска. Фестивали

На дизайн-заводе «Флакон» в нынешние выходные пройдут сразу две ярмарки. На «Delhi базар» посетители смогут приобрести товары, привезенные из Индии: ткани, украшения, косметику, предметы интерьера, специи и даже мебель. Там же, но на арт-ярмарке Happy Market можно будет найти оригинальную бижутерию, авторские игрушки, редкие издания книг, домашние сладости и многое другое. Гостей фестиваля также ждут мастер-классы и угощения, например блины и сахарные петушки.

В центре дизайна Artplay 17–18 февраля пройдет ярмарка Art Weekend, на можно будет приобрести подарки на 23 февраля. Гостей также развлекут мастер-классами по рисованию, созданию свечей, гончарному делу и изготовлению брошей.

Не забывайте и о том, что в субботу широкая Масленица, во время которой можно не только поесть блины, но и поучаствовать в народных гуляниях. Праздновать Масленицу и жечь чучело будут в парке Горького, Измайловском кремле, парке Фили. Ярмарки, игры и театральные представления пройдут на площади Революции, Новом Арбате и Тверском бульваре. Кино