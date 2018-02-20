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Скверы Питера, которые находятся на грани исчезновения
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Скверы Питера, которые находятся на грани исчезновения 

Собака 20 февраля 2018
Фото: Собака
Движение «Красивый Петербург» создало интерактивную карту зеленых насаждений Санкт-Петербурга и Ленобласти, которые находятся под угрозой застройки. На карте также обозначены городские территории, на которых, по мнению активистов, необходимо создать рекреационные зоны.
Все отмечено более 60 участков, большая часть из которых находится в Петербурге.
На карте отмечено более 60 участков. Большая их часть расположена на территории города.
«Работа эта ведется уже на протяжении последних семи лет. Карта была сделана для того, чтобы наглядно можно было увидеть на территории города в каждом районе те парки, скверы зоны зеленых насаждений, которые находятся под угрозой и которые исчезают», — рассказал 78.ru координатор движения «Красивый Петербург», член «Зеленой коалиции» Роман Шайхайдаров.
По его словам, это посыл к органам власти с тем, чтобы прекратить любые посягательства на эти территории.
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