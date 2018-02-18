Ещё
Винные регионы, о которых вы раньше не слышали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Винные регионы, о которых вы раньше не слышали 

Itsmywine.ru 18 февраля 2018
Фото: Itsmywine.ru
Для индустрии, которая требует многолетних сельскохозяйственных инвестиций, виноделие развивается чрезвычайно быстро. Португалия, Греция, Венгрия — открытия последних лет. В магазине вы спокойно найдёте бутылки с вином их этих стран.
Никогда раньше не было так много хороших вин, разлитых в разных местах. Тем не менее, нам никогда не бывает достаточно и мы всегда спрашиваем: «А что есть ещё?». Вот список.

Острова Принц Эдуарда, Онтарио, Канада

В чём уникальность? Не в острове, а в людях. Этот винодельческий регион находится возле Великих озёр. Вина из Онтарио отличаются тем, что в почве находится большая доля известняка. Эта особенность очень подходят для виноделия, потому что она обеспечивает хороший дренаж для дождевой воды. В округе очень суровые зимы, и виноградные лозы прячутся глубоко под землей, чтобы пережить морозы.
Что искать? Самой большой популярностью в этом районе пользуется шардоне и пино нуар, но также можно найти пино-гри, каберне фран или рислинг.

Канарские острова

В чём уникальность? Виноградники на Тенерифе находятся в особенном климате. На острове растут тропические леса, есть пустыня, а также гора Тейде с третьим по величине вулканом в мире. Многие сорта винограда выращивают на сравнительно свежей вулканической почве, поэтому они обладают вкусовыми свойствами близкими к сицилийским винам, которые производят у вулкана Этна. Большую часть вина приобретают европейские туристы, но часть отправляют и в другие страны.
Что искать? Листан негро или листан бланко. На острове делают красные вина со специями как Côtes du Rhône, а также очень вкусные цветочные белые вина. При этом они связаны калифорнийским виноделием. Недавно было обнаружено, что негро может оказаться тем самым виноградом, который использовали в Калифорнии во времена зарождения американского виноделия. Также здесь делают игристое, сухие и сладкие белые вина.

Тасмания

В чём уникальность? Возле Тасмании проходит одно из антарктических течений, которое делает климат очень подходящим для виноделия.
Что искать? Тасмания — отличное место для выращивания таких сортов, как шардоне и пино нуар. Начать лучше всего с острова Нит, где кроме вина можно проверить свою любовь к фермерской еде.

Штирия, Австрия

В чём уникальность? В комбинации средиземноморского климата с высотами, на которых выращивается виноград.
Что искать? Австрия — это страна, в основном, белого вина. Здесь лучше всего выбрать вайсбургундер, совиньон блан, вельшрислинг, граубургундер и мориллон.

Северный Таиланд

В чём уникальность? Начнём с того, что это — Таиланд.
Что искать? В северной части Таиланда выращивают такой сорт винограда, как сира, из которого получаются очень вкусные вина.

Великобритания

В чём уникальность? В Южной Англии есть почвы, которые по своему составу похожи на почвы французской провинции Шампань. Они являются частью одного и того же геологического образования. Благодаря изменениям в климате, виноделие в этой части страны получает дополнительные возможности, которых не было раньше.
Что искать? В Англии обычно выращивают шардоне и пино нуар для игристых вин.

Португалия

В чём уникальность? Климат региона Дао является уникальным из-за ежесуточного температурного сдвига. Жаркие дни плавно перетекают в холодные ночи. Благодаря этому вино получается зрелым, но свежим.
Что искать? Белые вина делают здесь преимущественно из сортов энкрузаду или бикал. Красные — из сортов алфрошейру, жаен и тинта рориш. Путешественникам стоит побывать на виноградниках Casa de Darei и Quinta da Pellada — поездка в них из Лиссабона займет полдня.
Itsmywine.ru: последние новости
9 ресторанов мира с крутой винной картой 8 простых способов сэкономить на покупке вина Правила виноделов: Елена Вальх
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение