Винные регионы, о которых вы раньше не слышали

Для индустрии, которая требует многолетних сельскохозяйственных инвестиций, виноделие развивается чрезвычайно быстро. Португалия, Греция, Венгрия — открытия последних лет. В магазине вы спокойно найдёте бутылки с вином их этих стран.

Никогда раньше не было так много хороших вин, разлитых в разных местах. Тем не менее, нам никогда не бывает достаточно и мы всегда спрашиваем: «А что есть ещё?». Вот список. Острова Принц Эдуарда, Онтарио, Канада

В чём уникальность? Не в острове, а в людях. Этот винодельческий регион находится возле Великих озёр. Вина из Онтарио отличаются тем, что в почве находится большая доля известняка. Эта особенность очень подходят для виноделия, потому что она обеспечивает хороший дренаж для дождевой воды. В округе очень суровые зимы, и виноградные лозы прячутся глубоко под землей, чтобы пережить морозы.

Что искать? Самой большой популярностью в этом районе пользуется шардоне и пино нуар, но также можно найти пино-гри, каберне фран или рислинг. Канарские острова

В чём уникальность? Виноградники на Тенерифе находятся в особенном климате. На острове растут тропические леса, есть пустыня, а также гора Тейде с третьим по величине вулканом в мире. Многие сорта винограда выращивают на сравнительно свежей вулканической почве, поэтому они обладают вкусовыми свойствами близкими к сицилийским винам, которые производят у вулкана Этна. Большую часть вина приобретают европейские туристы, но часть отправляют и в другие страны.

Что искать? Листан негро или листан бланко. На острове делают красные вина со специями как Côtes du Rhône, а также очень вкусные цветочные белые вина. При этом они связаны калифорнийским виноделием. Недавно было обнаружено, что негро может оказаться тем самым виноградом, который использовали в Калифорнии во времена зарождения американского виноделия. Также здесь делают игристое, сухие и сладкие белые вина. Тасмания

В чём уникальность? Возле Тасмании проходит одно из антарктических течений, которое делает климат очень подходящим для виноделия.

Что искать? Тасмания — отличное место для выращивания таких сортов, как шардоне и пино нуар. Начать лучше всего с острова Нит, где кроме вина можно проверить свою любовь к фермерской еде. Штирия, Австрия

В чём уникальность? В комбинации средиземноморского климата с высотами, на которых выращивается виноград.

Что искать? Австрия — это страна, в основном, белого вина. Здесь лучше всего выбрать вайсбургундер, совиньон блан, вельшрислинг, граубургундер и мориллон. Северный Таиланд

В чём уникальность? Начнём с того, что это — Таиланд.

Что искать? В северной части Таиланда выращивают такой сорт винограда, как сира, из которого получаются очень вкусные вина. Великобритания

В чём уникальность? В Южной Англии есть почвы, которые по своему составу похожи на почвы французской провинции Шампань. Они являются частью одного и того же геологического образования. Благодаря изменениям в климате, виноделие в этой части страны получает дополнительные возможности, которых не было раньше.

Что искать? В Англии обычно выращивают шардоне и пино нуар для игристых вин. Португалия

В чём уникальность? Климат региона Дао является уникальным из-за ежесуточного температурного сдвига. Жаркие дни плавно перетекают в холодные ночи. Благодаря этому вино получается зрелым, но свежим.

Что искать? Белые вина делают здесь преимущественно из сортов энкрузаду или бикал. Красные — из сортов алфрошейру, жаен и тинта рориш. Путешественникам стоит побывать на виноградниках Casa de Darei и Quinta da Pellada — поездка в них из Лиссабона займет полдня.