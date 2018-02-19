Стало известно, как обманывают в отелях

Заказные отзывы. Первая ловушка подстерегает путешественников еще на этапе выбора отеля. Не стоит слепо верить отзывам на сайтах, т.к. многие из них могут оказаться купленными. Лучший вариант — выбрать отель по рекомендациям друзей и знакомых.

1/5 Заказные отзывы. Первая ловушка подстерегает путешественников еще на этапе выбора отеля. Не стоит слепо верить отзывам на сайтах, т.к. многие из них могут оказаться купленными. Лучший вариант — выбрать отель по рекомендациям друзей и знакомых.

Ненадежный персонал. Даже в самом шикарном отеле вы, увы, не застрахованы от кражи вещей. Горничные порой идут на разнообразные хитрости, чтобы присвоить себе понравившуюся безделушку. Например, уборщица может просто спрятать вашу ценную вещь прямо в номере, чтобы потом, если вы не заметите пропажу, спокойно ее забрать. Скандала нет, претензий тоже.

2/5 Ненадежный персонал. Даже в самом шикарном отеле вы, увы, не застрахованы от кражи вещей. Горничные порой идут на разнообразные хитрости, чтобы присвоить себе понравившуюся безделушку. Например, уборщица может просто спрятать вашу ценную вещь прямо в номере, чтобы потом, если вы не заметите пропажу, спокойно ее забрать. Скандала нет, претензий тоже.

3/5 Багаж. Случаются и кражи багажа, в которых замешаны сотрудники отеля. Когда постоялец уезжает, ему вызывают такси. Водитель работает в паре с кем-то из сотрудников отеля. В багажный отсек автомобиля монтируют незаметный ящик, куда прячется вор (чаще всего подросток), и по дороге в аэропорт ваш чемодан "худеет" на многие ценные вещи. Случай редкий, конечно, но имеет место быть.