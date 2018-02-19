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Стало известно, как обманывают в отелях
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Ловушки для путешественника: как обманывают в отелях 

Рамблер 19 февраля 2018
Если вы думаете, что высокая цена за номер является гарантией спокойствия, вы ошибаетесь
1/5  Заказные отзывы. Первая ловушка подстерегает путешественников еще на этапе выбора отеля. Не стоит слепо верить отзывам на сайтах, т.к. многие из них могут оказаться купленными. Лучший вариант — выбрать отель по рекомендациям друзей и знакомых.
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2/5  Ненадежный персонал. Даже в самом шикарном отеле вы, увы, не застрахованы от кражи вещей. Горничные порой идут на разнообразные хитрости, чтобы присвоить себе понравившуюся безделушку. Например, уборщица может просто спрятать вашу ценную вещь прямо в номере, чтобы потом, если вы не заметите пропажу, спокойно ее забрать. Скандала нет, претензий тоже.
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3/5  Багаж. Случаются и кражи багажа, в которых замешаны сотрудники отеля. Когда постоялец уезжает, ему вызывают такси. Водитель работает в паре с кем-то из сотрудников отеля. В багажный отсек автомобиля монтируют незаметный ящик, куда прячется вор (чаще всего подросток), и по дороге в аэропорт ваш чемодан "худеет" на многие ценные вещи. Случай редкий, конечно, но имеет место быть.
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4/5  Обслуживание. В плату за номер может входить много услуг. Но не стоит слишком обольщаться. Даже в дорогих отелях порой "халтурят". Например, вместо ежедневной смены постельного белья освежать его будут раз в двое суток. Не стоит сдавать брендовую вещь в прачечную: рискуете получить назад испорченную вещь. Причем что-либо доказать будет потом очень сложно.
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5/5  Мини-бар. В счет за проживание в хорошем отеле обычно включено наличие мини-бара. Тут стоит проявить особую бдительность. Обязательно проверьте наличие всех обещанных напитков и закусок. Велика вероятность того, что в баре будет пусто, а счет запишут на вас. Имеет смысл проверить и срок годности продуктов: горничные должны следить за его содержимым, но не всегда это делают.
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В любом бизнесе есть свои тонкости, которые не принято афишировать. Чаще всего, к сожалению, они касаются обмана клиентов. Грешат этим и владельцы и сотрудники отелей. Причем если вы думаете, что высокая цена за номер является гарантией вашего спокойствия, то сильно ошибаетесь.
Разумеется, отели с мировым именем вряд ли захотят портить себе себе репутацию, например, мелкими кражами, но и в них могут случаться неприятные для гостей ситуации. Что уж тут говорить о менее известных гостиницах.
Существует ряд ловушек, которыми часто пользуются сотрудники отелей, за проживание в которых вы платите довольно большие деньги. Зная о некоторых из них, вам будет проще обезопасить себя. Листайте фотогалерею.
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