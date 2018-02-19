Стало известно, как обманывают в отелях

В любом бизнесе есть свои тонкости, которые не принято афишировать. Чаще всего, к сожалению, они касаются обмана клиентов. Грешат этим и владельцы и сотрудники отелей. Причем если вы думаете, что высокая цена за номер является гарантией вашего спокойствия, то сильно ошибаетесь.
Разумеется, отели с мировым именем вряд ли захотят портить себе себе репутацию, например, мелкими кражами, но и в них могут случаться неприятные для гостей ситуации. Что уж тут говорить о менее известных гостиницах.
Существует ряд ловушек, которыми часто пользуются сотрудники отелей, за проживание в которых вы платите довольно большие деньги. Зная о некоторых из них, вам будет проще обезопасить себя. Листайте фотогалерею.