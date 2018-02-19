Ещё
В Петербурге появятся плавучие гостиницы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге появятся плавучие гостиницы 

dom.lenta.ru 19 февраля 2018
Фото: depositphotos
В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен проект закона, разрешающий предпринимателям брать в аренду участки городских набережных для швартовки плавучих гостиниц. Об этом сообщает информационное агентство «Росбалт».
Законопроект, позволяющий узаконить появление в Петербурге плавучих отелей, предварительно одобрен комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству. Как сообщает информагентство, типовой проект многоэтажных сооружений на воде уже разработан профильными комитетами Смольного. Предполагается, что плавучие гостиницы могут размещаться на Малой Невке и в районе Выборгской набережной. Первые гостиницы на воде запустят в мае 2018 года.
Ранее власти Самары заявили о том, что для размещения футбольных фанатов в период проведения в городе матчей Чемпионата мира на Волге будут организованы плавучие гостиницы.
dom.lenta.ru: последние новости
Москва стала самым популярным среди иностранцев регионом России Москвичек с 8 марта поздравят роботы Замок с картины Рубенса оценили в пять миллионов долларов
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение