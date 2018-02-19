В Петербурге появятся плавучие гостиницы

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен проект закона, разрешающий предпринимателям брать в аренду участки городских набережных для швартовки плавучих гостиниц. Об этом сообщает информационное агентство «Росбалт».

Законопроект, позволяющий узаконить появление в Петербурге плавучих отелей, предварительно одобрен комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству. Как сообщает информагентство, типовой проект многоэтажных сооружений на воде уже разработан профильными комитетами Смольного. Предполагается, что плавучие гостиницы могут размещаться на Малой Невке и в районе Выборгской набережной. Первые гостиницы на воде запустят в мае 2018 года.

Ранее власти Самары заявили о том, что для размещения футбольных фанатов в период проведения в городе матчей Чемпионата мира на Волге будут организованы плавучие гостиницы.