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В Москве пройдет фестиваль «Эпоха перемен» о 90-х
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В Москве пройдет фестиваль о 90-х «Эпоха перемен» 

Ревизор.ru 22 февраля 2018
Фото: Ревизор.ru
С 23 по 25 февраля в столице пройдет фестиваль "Эпоха перемен", посвященный кино и медиа 1990-х годов, сообщает сайт мэра Москвы.
На фестивале покажут 20 фильмов о 90-х. Среди них "Москва" Александра Зельдовича, отреставрированная копия картины "Кавказский пленник" Сергея Бодрова, ранние работы Алексея Балабанова, фильмы Владимира Хотиненко, Павла Чухрая, Никиты Михалкова и других режиссеров. Некоторые показы посетят актеры, например Татьяна Друбич, Наталья Коляканова, Александр Балуев и кинопродюсер Арсен Готлиб.
Помимо этого гостей фестиваля ждут лекции, мастер-классы, вечеринки, выставки, а также книжная ярмарка, на которой более 30 издательств и магазинов представят литературные произведения о 1990-х, бестселлеры, журналы и газеты тех лет.
"На медиаплощадке состоится просмотр и обсуждение сюжетов телепрограмм "До 16 и старше" и "Башня", выходивших в 1990-е. В программу вошли сюжеты о панках и кибер-хиппи, петербургском рэп-клубе, байкерах, первом рок-магазине, представителях авангарда и молодежной субкультуры", — говорится в сообщение пресс-службы мэрии. Также в программе фестиваля запланирована лекция продюсера Александра Кушнира об Илье Кормильцеве, в которой он расскажет о малоизвестных фактах из жизни поэта и переводчика. А режиссер Алексей Учитель прочитает отрывок из книги "Восьмерка" Захара Прилепина.
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