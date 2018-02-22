В Москве пройдет фестиваль «Эпоха перемен» о 90-х

В Москве пройдет фестиваль о 90-х «Эпоха перемен»

С 23 по 25 февраля в столице пройдет фестиваль "Эпоха перемен", посвященный кино и медиа 1990-х годов, сообщает сайт мэра Москвы.

Помимо этого гостей фестиваля ждут лекции, мастер-классы, вечеринки, выставки, а также книжная ярмарка, на которой более 30 издательств и магазинов представят литературные произведения о 1990-х, бестселлеры, журналы и газеты тех лет.