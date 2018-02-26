В Москве пройдет фестиваль Средиземноморья

С 9 по 11 марта в столице пройдет фестиваль Средиземноморья. Для гостей фестиваля пройдут познавательные лекции, мастер-классы и дегустации.

Уточняется, что организаторы планируют провести более 45 уроков, мастер-классов и лекций, где поговорят о культуре, искусстве, еде, путешествиях и изучении иностранных языков. Гостям предложат узнать о традициях и кухне стран Средиземноморья, попробовать средиземноморские блюда и приготовить одно из них самостоятельно. Понравившиеся блюда или продукты можно будет приобрести на фестивальной ярмарке.

Фестиваль Средиземноморья пройдет на площадке Бойлерной Хлебозавода №9 по адресу: ул. Новодмитровская, д. 1. Мероприятия пройдут 9-11 марта с 11:00 до 21:00. Вход на фестиваль свободный.