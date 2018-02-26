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В Москве пройдет фестиваль Средиземноморья
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В Москве пройдет фестиваль Средиземноморья 

Москва меняется 26 февраля 2018
Фото: Москва меняется
С 9 по 11 марта в столице пройдет фестиваль Средиземноморья. Для гостей фестиваля пройдут познавательные лекции, мастер-классы и дегустации.
Уточняется, что организаторы планируют провести более 45 уроков, мастер-классов и лекций, где поговорят о культуре, искусстве, еде, путешествиях и изучении иностранных языков. Гостям предложат узнать о традициях и кухне стран Средиземноморья, попробовать средиземноморские блюда и приготовить одно из них самостоятельно. Понравившиеся блюда или продукты можно будет приобрести на фестивальной ярмарке.
Фестиваль Средиземноморья пройдет на площадке Бойлерной Хлебозавода №9 по адресу: ул. Новодмитровская, д. 1. Мероприятия пройдут 9-11 марта с 11:00 до 21:00. Вход на фестиваль свободный.
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