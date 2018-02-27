Фестиваль «Мос/Еда» на площадках Москвы

17 и 18 марта, за месяц до открытия нового ярмарочного сезона, в столице пройдет фестиваль московских ярмарок «Мос/Еда!».

На площадках по всему городу — их будет порядка полутора тысяч — производители из российских регионов представят много качественных продуктов: рыбы, сыров, мясных деликатесов.

Помимо продуктового разнообразия, гостей «Мос/Еды!» ждут творческие мастер-классы, интерактивные представления и увлекательные спортивные забавы для всей семьи.

На каждой площадке гости смогут поучаствовать как минимум в двух видах спортивных развлечений. К примеру, желающим предложат поиграть в стритстайл-футбол, баскетбол или городки («классические» или «гигантские», в которых размеры фигур достигают 60 см), удержать равновесие на балансборде, проверить свою ловкость с помощью игры «балансир», освоить гигантскую — полутораметровую — версию игры «дженга» или же сразиться в «веселый хоккей» (шуточная версия хоккея, в которой игроки должны попасть шайбой не в ворота, а в сравнительно небольшие лунки).

Всего на фестивале будут работать 3210 спортплощадок. Также в рамках «Мос/Еды!» пройдут творческие мастер-классы для детей разных возрастов. Самым юным гостям фестиваля, от трех лет и старше, предложать нарисовать красочные открытки и смастерить сувениры из природных материалов. Младшеклассники научатся украшать предметы интерьера и расписывать деревянные заголовки в техниках различных народных промыслов. Детей от 12 лет наверняка заинтересуют мастер-классы по промышленному дизайну.

Порадуют посетителей и уличные представления: интерактивные театрализованные программы в которых артисты будут вовлекать в действо всех желающих гостей фестиваля.