6 причин накопить на отдых в Куршевеле

Вероятность не встретить в Куршевеле звезд и олигархов стремится к нулю, но это далеко не единственная причина, почему отдых там — ни с чем не сравнимое удовольствие. В самом деле, что-то же их всех туда манит? Кажется, мы знаем, что.

Это Франция, детка!

А французы умеют жить красиво. Вот и место для горнолыжного отдыха они выбрали самое лучшее. Курорт Куршевель был основан больше 70 лет назад в Трех долинах — ныне самой большой зоне катания в мире, где, помимо богемного Куршевеля, есть несколько других курортов — Мерибель, Валь Торен, Ла Танья и еще пара не таких известных. Самих Куршавелей тоже несколько, а именно — 5 деревень на разных высотах: Куршевель Сен-Бон на высоте 1100 м, Куршевель Ля Праз 1300, Куршевель 1550, Куршевель 1650 и тот самый (дорогой и пафосный) Куршевель 1850, куда, в общем-то, все олигархи и стремятся. На самом деле, главная из деревень расположена на высоте 1750 метров, но почему бы и не накинуть 100 метров к названию для солидности?

Склоны вашей мечты

Нетрудно догадаться, что на таком известном курорте со снегом и трассами все прекрасно. Только здесь это «прекрасно» доведено до совершенно новых уровней: больше 100 трасс на любой вкус общей протяженностью около 150 км, от зеленых до черных, на которых просто невозможно заблудиться — они как будто все ведут ровно в то место, откуда вы начинали. Есть там Family Park с трамплинами, снежные пушки и 65 подъемников, раскиданных по курорту таким образом, что на них не бывает очередей даже в пик сезона. Ски-пасс для всех курортов Трех долин один, то есть по нему вы запросто сможете кататься в том же Мерибеле. Если, конечно, захотите.

ФОНДЮ И РАКЛЕТ

Ни при каких обстоятельствах не говорите здесь, что фондю и раклет — швейцарские блюда. Во французских Альпах они именно французские, то есть савойские: местные считают, что макать хлеб в сыр придумали именно они. А раз придумали, значит, знают, как это правильно делать! Кухней Савойи вы можете от души объесться в ресторане Le Coin Savoyard при отеле Les Airelles: берите все, что сможете съесть — ничто так не радует после целого дня на склоне, как вкусный и сытный ужин.

ДРУГАЯ ЕДА

Конечно, одним фондю меню не ограничивается — в Куршевеле полно ресторанов для самых требовательных гурманов (и с мишленовскими звездами). В ресторане Piero TT знаменитого шефа Пьера Ганьера вам предложат микс из французских и итальянских блюд to share, то есть все их можно разделить с друзьями. Надевайте вечернее платье и ни за что не уходите без десерта — тирамису и мороженое с фруктами тут потрясающие.

Сладка жизнь

Нет, мы не призываем вас делать все, что вытворяли в Куршевеле российские бизнесмены — нас заверили, что это давно в прошлом и сейчас курорт чуть ли не образец примерного поведения. Но пожить в роскошном паласе — must! Отель Les Airelles с виду похож на пряничный домик. В номере каждый день ищите подарки от персонала: шампанское, косметички разных размеров, одеколон от парфюмерного дома Santa Maria Novella и даже тоненькую куртку-пуховик, которую тут называют «дудуном». А если решите пожить в номере люкс, то домой увезете сумку Goyard (впрочем, бренд каждый год меняется). В спа-зоне вам предложат массаж La Mer, джакузи под открытым небом, бассейн, сауны с разными температурами и криокамеру — все, что только может вам понадобиться в отпуске. И вам точно понравится обед в La Table des Airelles — шведский стол огромных масштабов: с устрицами, крабами, утками, вином и впечатляющим количеством десертов.

НИ О ЧЕМ НЕ НАДО ДУМАТЬ

Все уже продумали за вас до мельчайших деталей. Например, в том же Les Airelles в лыжной комнате вы можете подобрать всю экипировку вечером, а утром спуститься за ней в тапочках — на вас все наденут, дадут носовые платочки и воду, если надо, а тапочки оставят скучать до вашего возвращения. Подъемник вы увидите сразу же, как выйдете из комнаты — до него буквально два шага. Кстати, обратно вы вернетесь тоже прямо к двери, где вас встретят и угостят кексами и горячим чаем или глинтвейном. На обед рекомендуем заехать в Chalet de Pierres — самый известный ресторан куршевельских склонов. Там не только безумно вкусно, но и удобно: снимайте ботинки — вам принесут тапочки, а также солнечные очки, чтобы спасти вас от яркого солнца. О чем еще можно мечтать?