20 лучших городов для гурманов

Многие путешественники отправляются в ту или иную страну не только для того, чтобы посмотреть достопримечательности или поучить язык. Интерес вызывает также и местная кухня, которую каждый турист стремится распробовать. Аналитики Bott and Co проанализировали данные Google Map и составили список ресторанов в каждом из популярных туристических направлений мира. В частности, в этот список входили города с населением более 1 млн человек. Таким образом, был составлен список городов, которые порадуют любителей вкусно поесть. Ниже представляем 20 городов, которые, согласно мнению экспертов, станут лучшими направлениями для гурманов.

20. Брюссель, Бельгия

Бельгийская кухня знаменита в первую очередь шоколадом, вафлями, картофелем фри и пивом. В Бельгии находится наибольшее количество звёздных ресторанов на квадратный километр. Кроме того, в столице Бельгии вы найдете рестораны, в которых подаются блюда, которые относятся к более 50 национальным кухням во всего мира.

19. Ванкувер, Канада

Здесь вы найдете рестораны, в которых подают блюда из 52 национальных кухонь мира. Кроме того, местные рестораторы не боятся смешивать разные стили и блюда, поэтому вы можете попробовать такие необычные блюда, как хотдог в японском стиле или ямайскую пиццу.

16. Сиэтл, США

В Сиэтле появился первый ресторан Starbucks . Тем не менее, в этом городе вы можете попробовать не только кофе. Здесь множество ресторанов, в которых вы можете попробовать блюда 53 национальных кухонь мира.

16. Портленд, США

В Портленде также много ресторанов, в которых представлены 53 национальные кузни мира. В местных ресторанах можно попробовать все, что угодно — от стандартного гамбургера до блюд корейской или перуанской кухни.

16. Мадрид, Испания

Мадрид делит 16 место с Портлендом и Сиэтлом, так как здесь вы также можете попробовать блюда 53 национальных кухонь мира. Кроме того, испанские национальные блюда также привлекают гурманов, многие из которых специально едут в Испанию, чтобы отведать знаменитую паэлью или томатный суп.

15. Филадельфия, США

54 национальные кухни представлены в Филадельфии, которая также славится своими стейками и сыром.

14. Сидней, Австралия

В Сиднее можно полакомиться вкусными и аппетитными булочками, которые пекутся по необычному рецепту, а кроме того, здесь представлены блюда 56 национальных кухонь.

13. Бостон, США

Бостон отличается разнообразием ресторанов. И каждый найдет здесь что-то на свой вкус. 57 национальных кухонь мира представлены в этом городе, где, помимо прочего, вы можете попробовать местные деликатесы, такие как бостонский пирог.

11. Токио, Япония

В Токио представлены 58 национальных кухонь мира. Однако, как правило, сюда приезжают туристы, чтобы попробовать блюда национальной японской кухни, знаменитой во всем мире.

11. Монреаль, Канада

Как и в Токио, в Монреале вы можете отведать блюда 58 национальных кухонь мира. Мавританская, чешская, венгерская, тайская, турецкая и многие другие — ради такого разнообразия гурманы готовы проделать путь до Канады.

10. Сан-Франциско, США

Многие гурманы Америки целенаправленно едут в Сан-Франциско, чтобы побаловать себя экзотическими блюдами. И это неудивительно, ведь в Сан-Франциско вы можете отведать блюда 60 национальных кухонь мира.

9. Лос-Анджелес, США

Лос-Анджелес известен разнообразными и недорогими ресторанами, где каждый может найти что-то по своему вкусу. Средиземноморская, кубинская, мексиканская, корейская кухни — всего 61 национальная кухня представлена в этом городе.

8. Дубай, ОАЭ

Дубайская кухня — это сочетание итальянской, ливанской, иранской и арабской кузни. Город известен огромным разнообразием ресторанов. Всего здесь представлены 64 национальные кухни мира.

6. Берлин, Германия

Германия сама по себе известна как страна, отличающаяся интересными национальными блюдами, которые вызывают восторги гурманов со всего мира. Однако в Берлине вы можете попробовать не только знаменитые сосиски и пиво. Здесь представлены 64 национальные кузни мира.

6. Мельбурн, Австралия

Мельбурн — это город мигрантов. Они прибывают сюда из разных уголков мира — Мексика, Япония, Вьетнам, Северная Африка и многие другие страны. Соответственно, именно эти кухни и представлены в городе.

5. Париж, Франция

Во Франции кулинария — это целое искусство. Многие гурманы любят французскую кухню — круассаны, знаменитый луковый суп и многое другое. Всего же в Париже представлены 65 национальных кухонь мира.

4. Чикаго, США

Чикаго не раз признавался городом лучших ресторанов в США, и не напрасно. Здесь представлены разнообразные кухни мира, а сами рестораны отличаются высоким качеством обслуживания и демократическими ценами.

3. Торонто, Канада

73 национальные кухни мира представлены в Торонто — это лучший город для гурманов в Канаде.

2. Лондон, Великобритания

Англия знаменита своими "фиш энд чипс", которые вы можете попробовать как в Лондоне, так и в других городах. Однако в Лондоне, помимо этого, вы можете попробовать блюда 89 национальных кухонь мира.

1. Нью-Йорк, США

Нью-Йорк — это тоже город мигрантов. Сюда приезжают люди сиз разных уголков мира, привозя свои обычаи, традиции и национальные кухни, что добавляет разнообразия в облик города.