Фестиваль Холи: праздник весны и красок в Индии

Холи, также известный как Пхагвах (или Бходжпури) и Фестиваль красок — ежегодный индуистский фестиваль весны. Красочный праздник Индии отмечают тысячи людей в мире. Праздник Холли — национальная традиция, от которой индусы не отказываются на протяжении многих веков.

Праздник Холи свое название получил в честь прекрасной девушки, которая приходилась сестрой легендарному правителю Хираньякашипу, согласно преданиям властвовавшему над миром.

Фестиваль приходится на начало весны и длится два-три дня в конце февраля — начале марта. В индусском календаре Холи, как правило, выпадает на полнолуние.

В первый день фестиваля, ближе к ночи, разводится костёр для сожжения огромного чучела или украшенного дерева, символизирующего сожжение Холики, а также проводится прогон скота через огонь и хождение по углям.