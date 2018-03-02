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Фестиваль Холи: праздник весны и красок в Индии
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Фестиваль Холи: праздник весны и красок в Индии 

Sputnik Таджикистан 2 марта 2018
Фото: Sputnik Таджикистан
Холи, также известный как Пхагвах (или Бходжпури) и Фестиваль красок — ежегодный индуистский фестиваль весны. Красочный праздник Индии отмечают тысячи людей в мире. Праздник Холли — национальная традиция, от которой индусы не отказываются на протяжении многих веков.
Праздник Холи свое название получил в честь прекрасной девушки, которая приходилась сестрой легендарному правителю Хираньякашипу, согласно преданиям властвовавшему над миром.
Фестиваль приходится на начало весны и длится два-три дня в конце февраля — начале марта. В индусском календаре Холи, как правило, выпадает на полнолуние.
В первый день фестиваля, ближе к ночи, разводится костёр для сожжения огромного чучела или украшенного дерева, символизирующего сожжение Холики, а также проводится прогон скота через огонь и хождение по углям.
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