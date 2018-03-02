10 главных событий марта для женщин

“ПРИЗРАК ОПЕРЫ” В КРЕМЛЕ

Елена Бахтиярова, Тамара Котова, Елена Чарквиани, Легендарный мюзикл Эндрю Ллойд-Уэббера "Призрак Оперы" 16 и 17 марта покажут в Государственном Кремлевском дворце в концертном исполнении, и это единственная возможность услышать весь мюзикл на русском языке в живом исполнении его первоклассной российской труппы ( Дмитрий Ермак Евгений Зайцев и другие) и большого симфонического оркестра. Мюзикл, признанный подлинным шедевром и завоевавший самые престижные театральные награды, два сезона подряд имел колоссальный успех среди российских зрителей — его посмотрело более миллиона человек. Это не только уникальный подарок от компании «Стейдж Энтертейнмент» ценителям музыкального театра, но посвящение легендарному создателю «Призрака Оперы» — композитору Эндрю Ллойд-Уэбберу накануне его 70-летия.

Дата: 16-17 марта

Место: Государственный кремлевский дворец

Стоимость билетов: от 1500 рублей

ИРИНА АЛЛЕГРОВА В СК «ОЛИМПИЙСКИЙ»

Кажется, в России формируется еще одна прекрасная традиция, которую можно описать так: «Каждый год мы с подругами идем на концерт Аллегровой». Женщина-эпоха выступит с грандиозным сольным концертом в СК «Олимпийский» 7 марта. Яркая, эпатажная, пронзительно харизматичная и безмерно любимая миллионами поклонников во всем мире.

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Вместе с ее голосом мы сходили с ума в восьмидесятых, влюблялись в девяностых и строили семьи в двухтысячных. Самое время взять любимую подругу и подросшую дочь и отправиться всем вместе на концерт, а на обратном пути петь все хиты хором в метро.

Дата: 7 марта

Место: СК «Олимпийский"

Стоимость билетов: от 1000 рублей

Начало в 19 ч.

АУКЦИОН В СТАРИННОМ ОСОБНЯКЕ

В праздничные дни обитатели старинной усадьбы А. К. Поливанова недалеко от Арбата устраивают для зрительниц иммерсивной постановки „Дом 19|07“ необычный аукцион. Все дамы, которые посетят мистическую постановку 7,8,9 и 10 марта по завершении спектакля получат крупную сумму наличных. Деньги будут действительны только в особняке и только в день спектакля. Имея на руках капитал, девушки смогут побороться за лоты, представленные на „слепом“ аукционе. Ведущий объявит номер лота и его стартовую стоимость. А исход дела будет зависеть только от везения и азарта каждой из участниц торгов. Если у вас еще не было опыта участия в подобных мероприятиях, то вот он ваш шанс почувствовать себя наследницей богатой фамилии, провести вечер в роскоши и рискнуть, не задумываясь!

Организаторы обещают, что разочарованным не останется никто.

Даты: 7-10 марта

Где: Усадьба А. К. Поливанова

Стоимость билетов: 6000 рублей

ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ WOW? HOW!

»Муж и дети на фестиваль науки, сама по магазинам” — так мог бы звучать слоган весеннего фестиваля WOW! HOW? в Российской академии наук , но только, как правило, мам это событие тоже не оставляет равнодушными. На новом шоу «Научный беспредел 2.0», не имеющем аналогов в мире, зрителей ждут два десятка новых экспериментов и разработанный с нуля научный реквизит. Опыты в таком масштабе вы больше нигде не увидите — на сцене они будут проходить каждые 2 минуты. А в фойе посетителей ждут целых 8 часов увлекательных мастер-классов и мини-шоу на любой вкус: робототехника, 3D-печать, виртуальная реальность и многое другое. Настоящие ученые расскажут детям о сложных вещах самым простым языком.

Даты: 8, 9 и 10 марта, с 10:00 до 19:00 (начало шоу в 10:00, 12:30 и 15:00, но интерактивные зоны в фойе работают весь день)

Место: Большой зал Президиума РАН, Ленинский пр-т, 32А

Стоимость билетов: от 750 до 2790 рублей.

LP В КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ

Свой российский тур американка LP начнет с грандиозного сольника в Крокус Сити Холле. Стремительный взлёт ее карьеры в России начался с концерта, на котором присутствовал Роман Абрамович . Весь московский бомонд посчитал своим долгом быть на этом событии. С тех пор LP у нас — желанная гостья.

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В прошлый ее приезд в Крокус многие поклонники отмечали некоторую отстраненность самой певицы от происходящего на сцене — певица просто вышла и отыграла свою программу безо всяких «искупайте меня в овациях». Да и музыкального материала оказалось маловато — все шоу уложилось в час с копейками. Надеемся, в этот раз Лаура Перголицци заготовила чуть больше песен и чуть больше весеннего настроения.

Дата: 25 марта

Место: Крокус Сити Холл

Стоимость билетов: от 1500 рублей

ВСТРЕЧАЙ ВЕСНУ НА ВДНХ

8 марта на катке ВДНХ — аккурат перед закрытием сезона 11 марта — пройдет праздник для девушек в весеннем антураже: цветочная фотозона, где можно будет сделать яркие снимки, розыгрыш подарков, викторины и «колесо удачи». «100 подарков в один день» — так организаторы назвали праздничный вечер на катке, который начнется в 17-00. Лучшие фотографии, сделанные в специальной «цветочной» фотозоне, ВДНХ обещают опубликовать в официальных соцсетях Главной выставки страны.

Дата: 8 марта, 11 марта на катке ВДНХ

Время: 17:00 — 22:00

Стоимость: взрослый 450р., детский 200р.

Дата: 11 марта

Время: 19:00-22:00

Стоимость билетов: взрослый 600р., детский 250р.

КОНЦЕРТ ЁЛКИ В КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ

Яркая, эпатажная, лиричная, стильная — это всё о ней. О певице Ёлке. Как не бывает Нового года без «Happy New Year», так не бывает и весны без главного её хита — песни «Прованс». Долгий путь Ёлки к успеху с лихвой компенсировала поистине всероссийская любовь, захлестнувшая её после выхода «Прованса».

партнерский материал

Завоевав популярность и статус одного из главных хитмейкеров российской сцены, неутомимая певица от песни к песне лишь повышает интерес к своему творчеству. На концерте в Крокусе поклонников Ёлки точно ждут все главные «боевики» и новый музыкальный материал.

Дата: 10 марта

Время: 19.00

Стоимость билетов: от 1200 рублей.

БАСНЯ В ТЕАТРЕ НА ТАГАНКЕ

В ночь театра с 24 на 25 марта состоится премьера спектакля «Басня», которую поставит звезда Венской оперы, один из лучших танцовщиков и хореографов современности, лауреат многочисленных международных премий Андрей Кайдановский

Формат спектакля "Басня" определен как пластический, сочетающий в себе хореографию и драматический театр. Это первый опыт работы режиссера в драматическом театре, реализация его давней амбициозной мечты. В свою очередь, для Театра на Таганке это также совершенно новый жанр, этап поиска новой самоидентификации, открытости современным формам выразительности. В основе спектакля лежат произведения Лафонтена и Крылова, рассказанные языком танца. Узнаваемые и хорошо известные рассказы о вещах и животных Андрей Кайдановский раскроет через повседневные бытовые ситуации, но с другим к ним отношением.

Когда: 24 марта

Место: Театр на Таганке

Начало в 22:00

Стоимость: бесплатно

ЮБИЛЕЙ НАНИ БРЕГВАДЗЕ

28 марта Нани Георгиевна Брегвадзе, народная артистка и звезда советской эстрады, открывает свой юбилейный тур. Долгожданный концерт певицы пройдет в Крокус Сити Холле в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением Николоса Рачвели. Прозвучат все хиты в исполнении Нани Георгиевны, которые стали не только советской, но и народной классикой: «Снегопад», «Не оставляйте женщину одну», «Песня о Тбилиси» и многие другие.

партнерский материал

Валерия Меладзе и Нино Катамадзе. Ее роскошный бархатистый голос с годами, кажется, становится только лучше. А песни по-прежнему отзываются в сердцах слушателей светом и радостью. Зрители увидят неожиданные яркие дуэты в исполнении Нани Георгиевны и специальных гостей вечера — Тамары Гвердцители

Дата: 28 марта

Место: Крокус Сити Холл

Стоимость билетов: от 1000 рублей

АКВАРЕЛЬ В ИРРИ

Институт русского реалистического искусства подготовил подарки для девушек всех возрастов. 13, 14, 15 марта в музее пройдет курс «Что тебе подарить» — первый весенний интенсив по работе с акварелью станет лучшей заменой духам, конфетам и новой посуде. Занятия проходят в живописном интерьере здания конца XIX века. Гостей ждут постановка натюрморта, краски, кисти, музыка и приятные напитки.

А для тех, кто не хочет в праздник разлучаться со своей второй половинкой 8 марта действует акция — два билета по цене одного. На сэкономленные деньги в сувенирном магазинчике ИРРИ можно приобрести фирменные вещи с репродукциями картин: свитшоты, зонты, косметички и многое другое.

Курс «Что тебе подарить», продолжительность — 3 занятия.

13, 14, 15 марта, 19:30–21:30

Стоимость — 6 тыс. руб.