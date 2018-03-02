Куда поехать в марте

Если весна не идет в Москву, можно самим отправиться на ее поиски!

Саудовская Аравия уже не такая закрытая страна, как было раньше. Если решитесь проверить, присмотритесь к отелю Assila из коллекции Rocco Forte Hotels: он недавно открылся в городе Джидда. Оформлением 147 номеров и люксов отеля и 94 апартаментов, разместившихся в двух небоскребах, занимались два знаменитых дизайнера: Ольга Полицци , главный дизайнер Rocco Forte Hotels, и Мартин Брудницки, яркий представитель актуального «дорогого минимализма». Получилось стильно и красиво. В отеле 4 ресторана, включая единственный в городе ресторан аргентинской кухни Pampas и ресторан Aubergine с панорамными видами на Джидду, где представлены блюда ливанской, армянской и турецкой кухни.

10 марта в Хельсинки пройдет День сауны. В субботу свои двери для гостей распахнут несколько десятков общественных и частных саун, в том числе в престижных отелях, в передвижных автобусах, палаточных парилках, банях на кораблях, на берегах озер и даже на колесе обозрения! День сауны позволяет не просто увидеть традиции финнов изнутри, но и познакомиться с гостеприимством жителей Суоми. Посещение всех саун, участвующих в празднике, — совершенно бесплатно.

С 8 до 12 марта в Metropole Monte-Carlo начнет действовать специальное предложение Madame, включающее размещение на одну ночь, завтрак от Кристофа Кюссака, чашечку кофе, чая, или какао с десертом на выбор в Шоколадном баре Жоэля Робюшона и спа-процедуру на 60 минут в SPA Givenchy. Кроме того, гостей ждут подарки, подготовленные отелем в коллаборации с маркой Hermes. Но самый главный сюрприз, который ожидает прекрасных дам, особенно впечатляет: первый гость, который забронирует один из Signature Suites получит в подарок браслет от знаменитого французского ювелирного бренда.

C 9 марта по 1 апреля в Сингапуре состоится фестиваль световых инсталляций i Light Marina Bay. В этом году гости фестиваля смогут увидеть 22 световые инсталляции из 14 стран мира, в том числе Сингапура. Три из них сделаны из стеклянных бутылок и ящиков, которые были предоставлены жителями города и компаниями, осуществляющими свою деятельность в Сингапуре.

В этом году коллекция Belmond представляет специальное предложение Pet Set, предназначенное для… собак! Ну а что? Ведь согласно Восточному календарю, 2018 — год Желтой собаки. Владения Belmond, расположенные в самых прекрасных уголках планеты, предлагают целый ряд мероприятий для собак — от индивидуальных спа-процедур и услуг собачьего консьержа до собачьих кроватей и пижам для щенков. В общем, чтоб мы так жили!

Бьюти-гуру и лучший друг голливудских красавиц, доктор Дэвид Алесси, возвращается на мальдивский курорт Niyama Private Islands. Он будет творить чудеса с лицами пациентов в обновленном спа-центре курорта Drift. Чудо-доктору под силу убрать мимические морщины, межбровные и носогубные складки, второй подбородок, дефекты кожи, а также добавить объем губам и подправить контур лица. В своей работе он использует различные передовые препараты, а новое средство Kybella, которое мастерски применяет Дэвид, разрушает жиры на клеточном уровне. С помощью него можно подправить и выгодно подчеркнуть форму подбородка или скул.

Индийский курорт Aman-i-Khas приглашает гостей посетить национальный парк Рантхамбор в сопровождении этолога Даулата Сингха. В течение последних 33 лет специалист, изучающий поведение животных в естественных условиях, совместно с Департаментом лесного хозяйства Раджастана, работал с находящимися под угрозой исчезновения видами, включая бенгальских тигров и леопардов.

А теперь информация для тех, кого не впечатляет диджитал-детокс. Гостям Banyan Tree Samui не придется бегать и искать сим карту, и разбираться с местными тарифами. Телефон, настроенный под конкретного гостя, будет ждать его на стойке регистрации. Там же можно будет найти загруженное меню всех ресторанов, карты курорта и острова, что несомненно облегчит навигацию, расписание и описание всех возможных туров, включая прогулки на яхте, спа-меню и расписание работы детского клуба со всей программой развлечений и занятий.

В рамках своей реконструкции курорт La Pirogue на Маврикии, принадлежащий Sun Resorts, представляет новый винный бар Van Der Stel. Это место является единственным в своем роде на целом острове — благодаря использованию магнитных карт, вино здесь представлено исключительно на розлив. В работе винного диспенсера применяется пищевой газообразный азот, который в процессе наполнения бокала заполняет бутылку, предотвращая окисление вина. Эта технология сохраняет вино свежим до 6 недель.

Компания Bentley примет участие в Международном женевском автосалоне-2018. Председатель совета директоров и глава Bentley Эдриан Холлмарк представит несколько роскошных моделей британской марки. На стенде Bentley состоится дебют Bentayga V8, также в рамках мероприятия пройдет женевская премьера нового Continental GT. Пресс-конференция Bentley состоится 6 марта в 08:40 по центрально-европейскому времени (CET), прямая трансляция будет доступна на сайте www.bentleymotors.com.

Отель Regent Porto Montenegro в Которском заливе порадует гостей специальными ценами по случаю 8 марта. С 5 по 11 марта снять номер в отеле можно будет от 120 евро за номер за ночь, а до 31 марта — за 189 евро за номер за ночь. Приветственные подарки и прочие бонусы прилагаются!

Если в дальние страны вас совсем не тянет, то вот вам идея: «Роза Хутор» примет у себя спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp. Гостей ждут школы сноуборда или лонгборда с ведущими российскими спортсменами, бесплатные занятия фитнесом и йогой, ежедневные вечеринки в музыкальной зоне Apre-Ski, лекции, мастер-классы и много движухи. Заскучать у вас не получится! Старт — 30 марта.

Ну а после каталки можно спуститься в Сочи и попробовать рыбное меню ресторана «Магеллан». Выбор вас удивит и порадует!