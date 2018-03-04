Столичные катки будут работать до 11 марта

Сроки закрытия развлекательных ледовых площадок будут обсуждаться дополнительно.

В парках Москвы катки с искусственным льдом продолжат работать до 11 марта включительно. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Сроки закрытия развлекательных ледовых площадок будут обсуждаться дополнительно, отметил собеседник РИАМО

Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы появилась информация о том, что в 16 городских парках Москвы пройдет ежегодная акция «Ночь на катке». С 18:00 7 марта до 01:00 8 марта все катки можно будет посетить бесплатно, а дополнительные услуги оплатить по тарифам парка.

Каток музея-заповедника «Коломенское» подготовил для любителей коньков турнир по хоккею в валенках и чемпионат по боулингу.

Кроме того, почти на всех катках состоятся концерты и выступления музыкантов, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.