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Столичные катки будут работать до 11 марта
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Столичные катки будут работать до 11 марта 

Вечерняя Москва 4 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Сроки закрытия развлекательных ледовых площадок будут обсуждаться дополнительно.
В парках Москвы катки с искусственным льдом продолжат работать до 11 марта включительно. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Мосгорпарка».
Сроки закрытия развлекательных ледовых площадок будут обсуждаться дополнительно, отметил собеседник РИАМО.
Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы появилась информация о том, что в 16 городских парках Москвы пройдет ежегодная акция «Ночь на катке». С 18:00 7 марта до 01:00 8 марта все катки можно будет посетить бесплатно, а дополнительные услуги оплатить по тарифам парка.
Каток музея-заповедника «Коломенское» подготовил для любителей коньков турнир по хоккею в валенках и чемпионат по боулингу.
Кроме того, почти на всех катках состоятся концерты и выступления музыкантов, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.
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