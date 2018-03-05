Ещё
Ледяные розы: в метро женщин поздравят с 8 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ледяные розы: в метро женщин поздравят с 8 марта 

Eva.ru 5 марта 2018
Фото: Eva.ru
6 марта в 10:00 в Московском метрополитене пройдет интересная акция, приуроченная к Международному женскому дню. В честь 8 марта молодые ученые заморозят и раздадут женщинам более 300 роз, сыграют романтические мелодии с помощью молний и нарисуют весенние узоры на молоке.
6 марта в 10:00 на станции метро Ленинский проспект пройдет акция «Заморозим цветы, растопим сердца». Молодые ученые проведут серию экспериментов, которую они посвятят прекрасной половине человечества.
Прямо в переходе, у точки «Музыка в метро» они заморозят более 300 живых роз жидким азотом температурой −195,75 °C и раздадут их присутствующим дамам. После чего сыграют романтические хиты настоящими молниями, приготовят фруктовый салат по рецептам физиков-экспериментаторов и создадут весенние картины на обыкновенном молоке.
«Этой акцией мы хотим подчеркнуть роль женщин-ученых в развитии науки, − рассказывает создатель шоу WoW! HoW? Тимур Лайшев, − в нашей команде молодых ученых примерно половина — девушки, а в ходе мастер-классов на фестивале науки девочки часто даже превосходят мальчиков в ходе экспериментов по физике, химии и другим наукам. На самом деле наша задача — показать всем детям, что наука может быть зрелищной, захватывающей и интересной». Акция проводится совместно с Московским метрополитеном.
Eva.ru: последние новости
«Ира уже не та»: фанаты разочарованы концертами Ирины Аллегровой «А где «Секс в большом городе»?»: Yahoo составил список самых влиятельных сериалов века «Кот Матроскин, куда же Вы ушли?»: скончался Олег Табаков
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение