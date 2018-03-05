Ледяные розы: в метро женщин поздравят с 8 марта

6 марта в 10:00 в Московском метрополитене пройдет интересная акция, приуроченная к Международному женскому дню. В честь 8 марта молодые ученые заморозят и раздадут женщинам более 300 роз, сыграют романтические мелодии с помощью молний и нарисуют весенние узоры на молоке.

6 марта в 10:00 на станции метро Ленинский проспект пройдет акция «Заморозим цветы, растопим сердца». Молодые ученые проведут серию экспериментов, которую они посвятят прекрасной половине человечества.

Прямо в переходе, у точки «Музыка в метро» они заморозят более 300 живых роз жидким азотом температурой −195,75 °C и раздадут их присутствующим дамам. После чего сыграют романтические хиты настоящими молниями, приготовят фруктовый салат по рецептам физиков-экспериментаторов и создадут весенние картины на обыкновенном молоке.

«Этой акцией мы хотим подчеркнуть роль женщин-ученых в развитии науки, − рассказывает создатель шоу WoW! HoW? Тимур Лайшев, − в нашей команде молодых ученых примерно половина — девушки, а в ходе мастер-классов на фестивале науки девочки часто даже превосходят мальчиков в ходе экспериментов по физике, химии и другим наукам. На самом деле наша задача — показать всем детям, что наука может быть зрелищной, захватывающей и интересной». Акция проводится совместно с Московским метрополитеном.