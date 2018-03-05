Москвичам бесплатно покажут фильмы о любви 

Сеансы пройдут с 7 по 11 марта, сообщает официальный портал правительства Москвы.
Увидеть отечественные фильмы можно будет в восьми кинотеатрах — «Березка», «Вымпел», «Искра», «Полет», «Молодежный», «Салют», «Сатурн» и «Спутник». Всего покажут 20 кинолент.
Среди отечественных фильмов зрители смогут увидеть «Девушка без адреса», «Любовь и голуби», «Девчата» и другие. Для того, чтобы попасть на сеанс и узнать расписание кинопоказов необходимо заранее зарегистрироваться на сайте «Москино».
Ранее сообщалось, что к Международному женскому дню 16 московских парков подготовили праздничную программу. Гостей ждут концерты, экскурсии, специальные мастер-классы.