Германика с дочками прошли удивительный квест

Германика вместе с дочками стали главными героями мультимедийного приключения «Алиса. Возвращение в страну чудес»

Пока на улице стояли трескучие морозы, популярная в России режиссер и сценарист Германика со своими дочками Октавией и Севериной, решили пройти удивительный квест — приключение в мультимедийном парке «Алиса. Возвращение в страну чудес».

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Съев вкусное печенье и войдя в замочную скважину, девочки перенеслись в удивительный мир красочных проекций и новейших технологий. Им предстояло избавить Страну Чудес от злых сестер — Скуки, Тоски и Занудства.

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Октавия, с небывалой легкостью, которая свойственна только отважным девчонкам, взорвала конфетную молотилку вмиг, вернув в Страну чудес сладости.

Двухлетняя Северина проявила свои храбрые качества и не побоялась темноты. Заботливая старшая сестра Октавия помогала своей сестре проходить все испытания — разбивать летающую посуду игрушечными ежами, раскрашивать и оживлять сказочных героев, а главное — прыгать по огромным цветным кнопкам и щекотать Бармаглота.

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Публикация от Валерия Германика (@germanicaislove_official) Мар 2, 2018 в 8:07 PST Германика тоже не осталась стоять в стороне, а вместе с дочками с удовольствием прошла 10 интерактивных зон и разбудила волшебство. На память о семейном выходном сделали удивительные фотографии, которые знаменитая мама опубликовала в своем инстаграм (@germanicaislove_official)

“Алиса. Возвращение в Страну чудес” — мультимедийное приключение для детей и взрослых. Новый формат развлечений — микс интерактивных технологий, квеста и аттракционов никого не оставит равнодушным. Здесь оживает все, к чему ты прикасаешься!