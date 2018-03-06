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Германика с дочками прошли удивительный квест
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Германика с дочками прошли удивительный квест 

Партнерский материал 6 марта 2018
Фото: партнерский материал
Германика вместе с дочками стали главными героями мультимедийного приключения «Алиса. Возвращение в страну чудес»
Пока на улице стояли трескучие морозы, популярная в России режиссер и сценарист Германика со своими дочками Октавией и Севериной, решили пройти удивительный квест — приключение в мультимедийном парке «Алиса. Возвращение в страну чудес».
партнерский материал
Съев вкусное печенье и войдя в замочную скважину, девочки перенеслись в удивительный мир красочных проекций и новейших технологий. Им предстояло избавить Страну Чудес от злых сестер — Скуки, Тоски и Занудства.
партнерский материал
Октавия, с небывалой легкостью, которая свойственна только отважным девчонкам, взорвала конфетную молотилку вмиг, вернув в Страну чудес сладости.
Двухлетняя Северина проявила свои храбрые качества и не побоялась темноты. Заботливая старшая сестра Октавия помогала своей сестре проходить все испытания — разбивать летающую посуду игрушечными ежами, раскрашивать и оживлять сказочных героев, а главное — прыгать по огромным цветным кнопкам и щекотать Бармаглота.
партнерский материал
Германика тоже не осталась стоять в стороне, а вместе с дочками с удовольствием прошла 10 интерактивных зон и разбудила волшебство. На память о семейном выходном сделали удивительные фотографии, которые знаменитая мама опубликовала в своем инстаграм (@germanicaislove_official)
“Алиса. Возвращение в Страну чудес” — мультимедийное приключение для детей и взрослых. Новый формат развлечений — микс интерактивных технологий, квеста и аттракционов никого не оставит равнодушным. Здесь оживает все, к чему ты прикасаешься!
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