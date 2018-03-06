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Москвичек с 8 марта поздравят роботы
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Москвичек с 8 марта поздравят роботы 

dom.lenta.ru 6 марта 2018
Фото: dom.lenta.ru
В Международный женский день на площадке «Робостанция», работающей в павильоне №2 выставочного комплекса ВДНХ, посетительниц будет поздравлять робот Бакстер — ожидается, что он подарит цветы полутора тысячам дам. Раздавать сладости и говорить москвичкам комплименты также планируют роботы Борис и Теспиан. Об этом сообщается на сайте выставки.
Роботы будут разъезжать по площадке, дарить женщинам цветы, конфеты, говорить комплименты и петь серенады. Андроид-астролог по имени Деревяка бесплатно раздаст посетительницам пожелания-предсказания, отмечается в сообщении.
В прошлом 2017 году на «Робостанции» роботу Бакстеру удалось поздравить с 8 марта 900 женщин. В нынешнем этот рекорд, предположительно, будет побит.
Празднование Международного женского дня в России растянется на 8-11 марта. 8 марта — непосредственно праздничный день, 9-е стало нерабочим благодаря перенесенному выходному 6 января, 10-е и 11 марта — суббота и воскресенье.
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