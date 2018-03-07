Чем удивят праздничные выходные

Московская афиша предлагает массу вариантов отметить женский праздник: селфи на фоне цветочной стены, мастер-классы по макияжу и рукоделию, а для мужчин, например, забег с тюльпанами. Пока не растаял лед, можно поиграть на нем в боулинг или хоккей в валенках.

Сегодня вопреки погоде распускаются для женщин все цветы. В оранжерее на ВДНХ к празднику зацвел ароматный апельсин. Все дело в правильном уходе, считают садовники. Кстати, в ближайшие дни они готовы раскрыть все свои секреты на специальных мастер-классах.

С 8 по 11 марта на "Городской ферме" ВДНХ состоится праздник женских профессий. Пройдут занятия по кулинарному искусству и рукоделию. Здесь же научат ухаживать за животными и даже покажут, как правильно доить козу. Весело будет и на катке ВДНХ. 8 марта прямо на льду пройдут разные викторины, игры и розыгрыши подарков.

Не упустите возможность провести ночь на катке. В 16 парках столицы в рамках ежегодной акции покататься можно будет совершенно бесплатно. Кто себя уверенно чувствует на льду, приходите в парк "Сокольники". Там пройдет забег на 100-метровую дистанцию, а также эстафета бега на коньках с препятствиями.

Весьма необычные развлечения ждут посетителей в "Коломенском" — чемпионат по боулингу на льду и хоккейный матч в валенках. А в "Эрмитаже" можно будет не только покататься бесплатно на коньках, но и сфотографироваться на фоне красивой цветочной инсталляции.

Специальные фотозоны будут во многих парках, а в Парке Победы на Поклонной горе вообще вырастет двухметровая цветочная стена из пионов и роз. Сделать красивые фотографии можно будет и в "Зарядье". В праздничные дни там будут бесплатно работать профессиональные фотографы. Перед этим можно заглянуть на мастер-класс к визажистам, которые сделают макияж согласно модным тенденциям этой весны. А после можно смело отправиться в Перовский парк на большой весенний бал — там научат кружиться в вальсе и танцевать кадриль. На Тишинке состоится парад авторских кукол: более 2 тысяч экспонатов — от фарфоровых коллекционных до мягких и говорящих. Отличный подарок.

Ну, а если кто-то из мужчин еще не знает, как оригинально поздравить девушек, можно поучаствовать в "Цветочном забеге" в парке "Фили". С букетом тюльпанов нужно будет пробежать 2 километра, по пути раздавая цветы.