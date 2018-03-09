Чем заняться в выходные

В длинные выходные можно научиться готовить печенье в виде снеговика, сравнить Стивена Кинга с Говардом Лавкрафтом, поговорить о городской среде для подростков и познакомить детей с йогой.

Фестиваль «Поэтки»

Место: библиотека № 3 имени Н. А. Добролюбова (Смоленская площадь, дом 13/21)

Дата: 9 марта

Время: 19:00–21:00 «Поэтки» — женский поэтический фестиваль, который исследует актуальное поле современной поэзии, созданное женщинами, прослеживая развитие и преемственность от поэтесс прошлых столетий до сегодняшнего дня. Здесь покажут перформансы, презентуют книги, проведут публичные дискуссии. В фестивале поучаствуют известные поэтессы и молодые авторы.

8 Марта в историческом парке на ВДНХ

Место: исторический парк «Россия — моя история» (павильон № 57 на ВДНХ, проспект Мира, дом 119, строение 57)

Дата: 9–11 марта

Время: 13:00–17:00 Гости ВДНХ попробуют разобраться, тяжело ли быть супругой великого государя или самостоятельно принимать сложные решения после его смерти, может ли блестящее образование русской невесты прославить французского монарха. Этому будет посвящена экскурсия по выставке «Рюриковичи».

В павильоне № 57 покажут документальные фильмы с участием Марины Влади Алисы Фрейндлих , Лидии Шукшиной и других известных актрис. Они рассказывают о своей жизни и творчестве. О женщинах XX века можно узнать и на специальной выставке-реконструкции «Женщины в истории», а тему женской моды раскроют в форме показа исторического костюма, подготовленного историками моды и реконструкторами. Все мероприятия посвящены Международному женскому дню. Полное расписание — на сайте исторического парка «Россия — моя история».

Концерт «Евгений Федорович Светланов — детям»

Место: Российская академия музыки имени Гнесиных, концертный зал (Малый Ржевский переулок, дом 1)

Дата: 10 марта

Время: 11:00–12:30 Концерт «Евгений Федорович Светланов — детям» посвятят 90-летию со дня рождения композитора и 30-летию детской школы искусств его имени. Выступят фольклорный ансамбль «Свечаник», хор инструментальных отделений «Содружество», инструментальный ансамбль «Фантазия», коллектив народных инструментов «Скоморошина», ансамбль духовых инструментов и другие.

Заказать билеты можно на официальном сайте Российской академии музыки имени Гнесиных.

Фильм — это миф: лекция о кинематографе в Культурном центре ЗИЛ

Место: Культурный центр ЗИЛ (Восточная улица, дом 4, корпус 1)

Дата: 10 марта

Время: 15:00–17:00 В Культурном центре ЗИЛ соберутся киноманы. Им расскажут, что послужило основой почти всех фантастических фильмов второй половины XX века, которые уже с трудом укладываются в рамки жанра Science Fiction. А еще они выяснят, чем сага «Звездные войны» принципиально отличается от «Космической одиссеи 2001 года» Стенли Кубрика

Public-talk с урбанистами и психологами

Место: детский отдел библиотеки № 3 имени Н. А. Добролюбова (улица Новый Арбат, дом 30/9)

Дата: 10 марта

Время: 19:00–21:00 Что делает город столицей? Как превратить его в ту среду, в которой удобно жить подросткам? На эти вопросы в библиотеке имени Н. А. Добролюбова ответят ведущие эксперты-урбанисты и психологи.

Они считают, что для подростка главное — доступ к цифровым технологиям, музыка и кинематограф, мода и искусство, общественное пространство, игры и спорт, наконец, уровень занятости среди молодежи. Гости узнают, как развиваются эти отрасли в Москве.

Приготовление печенья в парке «Садовники»

Место: парк «Садовники» (проспект Андропова, дом 58а)

Дата: 11 марта

Время: 11:00–13:00 Гости парка «Садовники» будут учиться готовить «зимнее» печенье в виде снеговиков. Занятие пройдет под руководством профессионального кондитера в кафе «Меркато» на Фонтанной площади. Мастер-класс бесплатный, но нужно зарегистрироваться по телефону: +7 (925) 713-99-18.

Занятие по детской йоге

Место: сад имени Баумана (Старая Басманная улица, дом 15а, строение 4)

Дата: 11 марта

Время: 14:00–15:30 Познакомить детей с йогой можно будет в саду имени Баумана. Они будут заниматься разными видами гимнастики, ходьбой и бегом. Йога полезна: она укрепляет суставы, нервную систему и тренирует все группы мышц. Открытый урок проведет психолог, педагог и сертифицированный инструктор по детской йоге Лариса Никонова . Вход свободный.

Открытие студии «Сотворчество»

Место: Измайловский парк (Московский проспект, строение 26)

Дата: 11 марта

Время: 16:30–20:00 В Измайловском парке начнет работать студия поэтического рока «Сотворчество». Участники содружества «Даждь» исполнят композиции собственного сочинения — каждый по четыре песни. В перерывах можно будет пообщаться с музыкантами. Студия будет располагаться в выставочном павильоне «Арт-парк». Вход свободный.

«Лавкрафт и Кинг: два короля, две партии» в библиотеке № 48

Место: библиотека № 48 (Новоалексеевская улица, дом 1)

Дата: 11 марта

Время: 17:00–18:30 Известный американский писатель Стивен Кинг называет Говарда Лавкрафта своим учителем, именно благодаря ему он начал писать рассказы. Слушатели попытаются выяснить, как сам Кинг изменил хоррор, в чем заключается его феномен и смог ли он превзойти своего кумира.

Размышлениями на этот счет поделится историк и киновед Никита Аркин.

«Телеграмма» в библиотеке № 96

Место: библиотека № 96 (Свободный проспект, дом 24)

Дата: 11 марта

На сцене — ностальгическое чаепитие. Гостям рассказывают историю одной семьи, которая живет в неоднозначную историческую эпоху.