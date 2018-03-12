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В Петербурге построят два новых моста
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В Петербурге построят два новых моста 

ТВ Центр 12 марта 2018
Фото: ТВ Центр
Два новых моста планируют построить в Петербурге. Об этом рассказал губернатор города Георгий Полтавченко. При этом один из мостов будет разводным, а второй войдет в состав Восточного скоростного диаметра.
В Санкт-Петербурге планируют построить два новых моста, один из которых станет достопримечательностью. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на губернатора города Георгия Полтавченко.
По его словам, первый мост построят в районе улицы Коллонтай, между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Он будет разводным, что сделает его привлекательным для туристов.
При этом второй мост планируют построить южнее моста Александра Невского, в створе Зольной улицы. Он войдет в состав Восточного скоростного диаметра.
Сроки реализации данных проектов пока не сообщаются.
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