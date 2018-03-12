В Петербурге построят два новых моста

Два новых моста планируют построить в Петербурге. Об этом рассказал губернатор города Георгий Полтавченко . При этом один из мостов будет разводным, а второй войдет в состав Восточного скоростного диаметра.

В Санкт-Петербурге планируют построить два новых моста, один из которых станет достопримечательностью. Об этом сообщает "Русская планета" со ссылкой на губернатора города Георгия Полтавченко.

По его словам, первый мост построят в районе улицы Коллонтай, между Володарским мостом и мостом Александра Невского . Он будет разводным, что сделает его привлекательным для туристов.

При этом второй мост планируют построить южнее моста Александра Невского, в створе Зольной улицы. Он войдет в состав Восточного скоростного диаметра.

Сроки реализации данных проектов пока не сообщаются.