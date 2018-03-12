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Президент Татарстана поздравит с 78-летием музей им. Горького в Казани
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Президент Татарстана поздравит с 78-летием музей им. Горького в Казани 

АиФ Казань 12 марта 2018
Президент Татарстана посетит 12 марта Музей им. Горького в Казани, отмечающий в этот день 78-летие, сообщили «АиФ Казань» в музее.
К 78-летию «Музей имени А. М. Горького» в Казани переименовали в «Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина», так как в нем представлены раритетные экспонаты, рассказывающие о жизни великого баса в Казани. После реконструкции экспозиция музея состоит из двух разделов: «Писатель — эпоха — герой. Жизненный и творческий путь А. М. Горького» на первом этаже мемориальной части здания, раздел «Ф. И. Шаляпин и Казань» на втором этаже музея.
Музей занимает кирпичное здание XIX века, где в 1886-87 годах в пекарне А. С. Деренкова работал Алексей Пешков. Это здание является памятником истории федерального значения
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