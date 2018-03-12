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Русский музей оборудуют техникой для людей с инвалиднотью
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Русский музей оборудуют техникой для людей с инвалиднотью 

Собака 12 марта 2018
Фото: Собака
Внутренние дворы Михайловского дворца Русского музея сделают доступнее для людей с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.
На первом этапе ремонта в Михайловском дворце установят панорамные, удобные пассажирские и грузовые лифты, подходящие для перевозки музейных экспонатов из фондов в залы и реставрационные мастерские. Также будет отремонтирован внутренний двор № 1 с прилегающими пространствами, гардеробы, фонд рам, магазины, кассы и чердак.
На втором этапе реконструкции займутся реставрационными и вспомогательными помещениями музея. Также предусмотрена реставрация фасадов внутренних дворов с установкой фонарей.
19 марта Русский музей отметит свое 120-летие. В честь этого петербуржцы смогут бесплатно сходить в Михайловский дворец, Михайловский замок, Мраморный и Строгановский с 10.00 до 18.00, получив билет в кассе. Михайловский дворец и корпус Бенуа будут открыты до 20.00.
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