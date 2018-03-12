Участников олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» пригласили в Музей Победы

Участники олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», которые в качестве темы своей работы выбрали Музей Победы, в ближайшее время станут гостями музея. Об этом сообщил директор Музея Победы Александр Школьник.

«Для нас любой ученик, выбравший темой своей работы Музей Победы, уже победитель, независимо от общих итогов», — сказал Александр Школьник . Он пригласил детей в музей, где для них будет проведен квест, организована костюмированная фотосессия и предложен «фронтовой обед».

«Конкурс рекламы музея» организаторы олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» провели в феврале 2018 года. Его участники должны были нарисовать афишу или написать текст о любом из 185 музеев Москвы и области. Перед школьниками стояла задача придумать такие объявления о понравившемся музее, чтобы те, кто их увидят, захотели попасть туда. Юные художники и литераторы создали десять рекламных проспектов о Музее Победы.