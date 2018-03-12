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Участников олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» пригласили в Музей Победы
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Участников олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» пригласили в Музей Победы 

На Западе Москвы 12 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
Участники олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», которые в качестве темы своей работы выбрали Музей Победы, в ближайшее время станут гостями музея. Об этом сообщил директор Музея Победы Александр Школьник.
«Для нас любой ученик, выбравший темой своей работы Музей Победы, уже победитель, независимо от общих итогов», — сказал Александр Школьник. Он пригласил детей в музей, где для них будет проведен квест, организована костюмированная фотосессия и предложен «фронтовой обед».
«Конкурс рекламы музея» организаторы олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» провели в феврале 2018 года. Его участники должны были нарисовать афишу или написать текст о любом из 185 музеев Москвы и области. Перед школьниками стояла задача придумать такие объявления о понравившемся музее, чтобы те, кто их увидят, захотели попасть туда. Юные художники и литераторы создали десять рекламных проспектов о Музее Победы.
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