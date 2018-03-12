Москва стала самым популярным городом России

По итогам 2017 года Москва стала самым посещаемым иностранными туристами городом России. Об этом сообщил на свой странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

«В прошлом году Москва была самым популярным регионом России среди иностранцев. Почти пять миллионов туристов посмотрели обновленный центр, парк Зарядье, посетили фестивали», — написал Собянин, добавив, что в текущем году город примет еще больше гостей в связи с проведением в нем матчей чемпионата мира по футболу.

Ранее сообщалось, что Ростуризм разработал памятку для собственников жилья, которое планируется сдавать в аренду во время чемпионата. В частности, в документе указано, что сдаваемое жилье должно быть чистым, а все бытовое оборудование — исправным. Собственникам напомнили, что арендаторов необходимо регистрировать, и посоветовали не сильно завышать цены на квартиры.

Очередной чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.