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Новая выставка откроется в музее «Садовое кольцо»
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Новая выставка откроется в музее «Садовое кольцо» 

Управа района Мещанский города Москвы 13 марта 2018
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В музее «Садовое кольцо» 13 марта откроется «Камерная выставка» художника Дмитрия Плотникова. Посмотреть ее желающие смогут до 27 марта включительно.
Как говорит сам художник, название выставки связано с форматом, в котором он привык работать: камерность ему ближе, чем монументальность.
Гости увидят работы, созданные Дмитрием Плотниковым за последние два года. Известно, что до этого картины видели только немногие посетители его мастерской. Полотна созданы в различных техниках.
Экспозиция будет работать по адресу: проспект Мира, дом 14, строение 10. Вход бесплатный.
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