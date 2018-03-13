Новая выставка откроется в музее «Садовое кольцо»

В музее «Садовое кольцо» 13 марта откроется «Камерная выставка» художника Дмитрия Плотникова . Посмотреть ее желающие смогут до 27 марта включительно.

Как говорит сам художник, название выставки связано с форматом, в котором он привык работать: камерность ему ближе, чем монументальность.

Гости увидят работы, созданные Дмитрием Плотниковым за последние два года. Известно, что до этого картины видели только немногие посетители его мастерской. Полотна созданы в различных техниках.

Экспозиция будет работать по адресу: проспект Мира, дом 14, строение 10. Вход бесплатный.