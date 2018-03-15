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Новосибирцев позвали бесплатно поработать в музее ночью
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Новосибирцев позвали бесплатно поработать в музее ночью 

ngs.ru 15 марта 2018
Фото: ngs.ru
Музей Новосибирска объявил о наборе волонтёров для работы на «Ночи музеев», которая в этом году пройдёт 19 мая.
Музею требуется около 15–20 волонтёров для проведения акции.
«У нас сейчас полным ходом идёт подготовка к «Ночи музеев». Пока всё в процессе обсуждения программы. Деятельность волонтёров какая: они могут быть и на сцене задействованы у нас в централизованных постановках, сценках и как помощники в толпе», — рассказали в пресс-службе Музея Новосибирска.
Подбором волонтёров вместе с музеем занимается Волонтёрский корпус НСО — подать заявку на участие в акции можно через сайт корпуса в разделе «Группа „Культурное волонтёрство“». После этого нужно будет пройти собеседование с членами корпуса, а затем к волонтёрам прикрепят кураторов из музея.
Площадка, на которой Музей Новосибирска будет проводить музейную ночь, будет расположена, как и в прошлом году, на набережной в парке «Городское начало».
Также в пресс-службе музея добавили, что по проекту «Культурное волонтёрство» набирают волонтёров и на другие направления — для работы в архивах и с фондами музея, на экскурсиях, во время подготовки к открытию выставки, на проектах «Центр устной истории»и « Электронный архив «Мемориал Славы новосибирцев»», над созданием фото— и видеоархива «Новосибирск. История ХХI века».
Как проходила музейная ночь в 2017 году, можно почитать в фоторепортаже НГС.
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