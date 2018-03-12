Ещё
Волгоградский музей Машкова покажет театральную экспозицию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волгоградский музей Машкова покажет театральную экспозицию 

АиФ Волгоград 12 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
В музее ИЗО 15 марта откроется выставка «Театр навсегда», в которой будут представлены более 100 произведений из фондов ВМИИ и мастерских волгоградских театров.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, гости выставки познакомятся с живописью, графикой, скульптурой, декоративно-прикладным искусством, а также увидят предметы театрального реквизита, эскизы декораций и костюмов. Кроме того, каждую неделю в музее, по субботам, в 14:00 будут проходить лекции «Великие художники и театр», на которых можно будет узнать об известных художниках, сотрудничавших с театрами. Помимо лекций планируется организация занятий по историческим танцам, фехтованию, пластике, жестам, гриму, сценической речи. Вести их будут ведущие волгоградские артисты, режиссёры, педагоги, художники.
По словам старшего научного сотрудника музея Ирины Преображенской, открытие выставки пройдет в театрализованном стиле.
Экспозиция будет работать до 23 апреля включительно.
АиФ Волгоград: последние новости
Лагерь «Орленок» из Волгоградской области попал в топ-13 лучших в РФ В волгоградском экс-кинотеатре «Победа» откроется кукольный театр Осьминог-предсказатель уверен – Голландия выиграет ЧМ-2010
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской12
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение