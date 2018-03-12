Волгоградский музей Машкова покажет театральную экспозицию

В музее ИЗО 15 марта откроется выставка «Театр навсегда», в которой будут представлены более 100 произведений из фондов ВМИИ и мастерских волгоградских театров.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, гости выставки познакомятся с живописью, графикой, скульптурой, декоративно-прикладным искусством, а также увидят предметы театрального реквизита, эскизы декораций и костюмов. Кроме того, каждую неделю в музее, по субботам, в 14:00 будут проходить лекции «Великие художники и театр», на которых можно будет узнать об известных художниках, сотрудничавших с театрами. Помимо лекций планируется организация занятий по историческим танцам, фехтованию, пластике, жестам, гриму, сценической речи. Вести их будут ведущие волгоградские артисты, режиссёры, педагоги, художники.

По словам старшего научного сотрудника музея Ирины Преображенской, открытие выставки пройдет в театрализованном стиле.

Экспозиция будет работать до 23 апреля включительно.