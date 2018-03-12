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В Ингушетии построят новое здание Национального музея краеведения
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В Ингушетии построят новое здание Национального музея краеведения 

«Это Кавказ» 12 марта 2018
В Магасе в 2020 году откроют новое здание Национального музея краеведения, в который перевезут экспозицию из старого музея в Назрани.
«Сейчас идет проектирование. Думаю, что проект будет готов в этом году, мы получим финансирование в 2019 году, а открытие, думаю, произойдет в 2020 году», — сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров.
Сейчас Национальный краеведческий музей занимает здание в Назрани, которое находится в аварийном состоянии. Из-за недостатка площадей у музея нет возможности выставлять необходимое количество экспонатов.
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