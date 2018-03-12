В Ингушетии построят новое здание Национального музея краеведения

В Магасе в 2020 году откроют новое здание Национального музея краеведения, в который перевезут экспозицию из старого музея в Назрани.

«Сейчас идет проектирование. Думаю, что проект будет готов в этом году, мы получим финансирование в 2019 году, а открытие, думаю, произойдет в 2020 году», — сообщил ТАСС глава республики Юнус-Бек Евкуров

Сейчас Национальный краеведческий музей занимает здание в Назрани, которое находится в аварийном состоянии. Из-за недостатка площадей у музея нет возможности выставлять необходимое количество экспонатов.