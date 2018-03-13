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Жители старшего возраста из Бибирева побывали в Музее современной истории России
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Жители старшего возраста из Бибирева побывали в Музее современной истории России 

Управа района Бибирево 13 марта 2018
Фото: Управа района Бибирево
На минувшей неделе посетители отделения дневного пребывания территориального центра социального обслуживания «Бибирево» побывали на экскурсии в Музее современной истории России. Об этом сообщили в администрации учреждения.
-В очередной раз этот музей подарил массу положительных эмоций экскурсантам и напомнил им о разных моментах в жизни страны и каждого гражданина в отдельности, — поделились в администрации ТЦСО.
Музей современной истории России — один из крупнейших музеев новейшей истории в мире. Музей расположен в центре Москвы, в здании — памятнике архитектуры позднего классицизма конца XVIII века. Отметим, что в настоящее время фонды музея насчитывают более 1,3 миллиона единиц хранения. (ип)
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