Жители старшего возраста из Бибирева побывали в Музее современной истории России

На минувшей неделе посетители отделения дневного пребывания территориального центра социального обслуживания «Бибирево» побывали на экскурсии в Музее современной истории России. Об этом сообщили в администрации учреждения.

-В очередной раз этот музей подарил массу положительных эмоций экскурсантам и напомнил им о разных моментах в жизни страны и каждого гражданина в отдельности, — поделились в администрации ТЦСО.

Музей современной истории России — один из крупнейших музеев новейшей истории в мире. Музей расположен в центре Москвы, в здании — памятнике архитектуры позднего классицизма конца XVIII века. Отметим, что в настоящее время фонды музея насчитывают более 1,3 миллиона единиц хранения. (ип)