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В Казани может появиться музыкальный театр
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В Казани может появиться музыкальный театр 

Казанский Портал 14 марта 2018
Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов считает, что Казани нужен музыкальный театр.
«Нужно написать в постановлении большими жирными буквами, что у нас должен быть музыкальный театр. Жирными буквами. Нет сегодня здания? Ну завтра будет, послезавтра», — заявил депутат на заседании комитета Госсовета РТ по культуре.
По словам Гильмутдинова, сейчас необязательно привязывать театр к зданию. Пока можно создать саму организацию.
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