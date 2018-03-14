В Казани может появиться музыкальный театр

«Нужно написать в постановлении большими жирными буквами, что у нас должен быть музыкальный театр. Жирными буквами. Нет сегодня здания? Ну завтра будет, послезавтра», — заявил депутат на заседании комитета Госсовета РТ по культуре.

По словам Гильмутдинова, сейчас необязательно привязывать театр к зданию. Пока можно создать саму организацию.

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