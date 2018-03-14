В День города москвичи смогут увидеть в «Зарядье» полотна из Третьяковки

Ко Дню города Москвы парк «Зарядье» и Третьяковская галерея подготовят специальный проект, в рамках которого в парке выставят 60 полотен из коллекции галереи, сообщает РИА Недвижимость.

«Они (картины — ред.) практически уже отобраны, но я бы пока не хотел озвучивать их названия», — сказал журналистам на выставке MIPIM в Каннах директор «Зарядья» Павел Трехлеб

По его словам, увидеть картины можно будет в выставочном зале парка, где ранее прошла выставка о русской Арктике.

«Экспозиция не будет постоянной, но несколько месяцев она совершенно точно проработает», — добавил Трехлеб.

Круглогодичный ландшафтный парк «Зарядье» находится на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 гектаров, площадь построенных объектов — около 80 тысяч квадратных метров. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 миллиардов рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года.