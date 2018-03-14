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В День города москвичи смогут увидеть в «Зарядье» полотна из Третьяковки
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В День города москвичи смогут увидеть в «Зарядье» полотна из Третьяковки 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Ко Дню города Москвы парк «Зарядье» и Третьяковская галерея подготовят специальный проект, в рамках которого в парке выставят 60 полотен из коллекции галереи, сообщает РИА Недвижимость.
«Они (картины — ред.) практически уже отобраны, но я бы пока не хотел озвучивать их названия», — сказал журналистам на выставке MIPIM в Каннах директор «Зарядья» Павел Трехлеб.
По его словам, увидеть картины можно будет в выставочном зале парка, где ранее прошла выставка о русской Арктике.
«Экспозиция не будет постоянной, но несколько месяцев она совершенно точно проработает», — добавил Трехлеб.
Круглогодичный ландшафтный парк «Зарядье» находится на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 гектаров, площадь построенных объектов — около 80 тысяч квадратных метров. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 миллиардов рублей. Парк открылся в День города 9 сентября 2017 года.
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