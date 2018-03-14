В махачкалинском парке «Россия — моя история» открылся читальный зал

В историческом парке «Россия — моя история» в Махачкале открылся читальный зал, книги для которого передали представители Дагестанского государственного педагогического университета.

Открытие читального зала было приурочено ко Дню исторического факультета ДГПУ. В этот день для студентов и преподавателей провели экскурсии по историческому парку, а руководство университета и музея подписали договор о дружбе и сотрудничестве, сообщается на официальном сайте музея.

Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» был открыт в Махачкале в октябре 2017 года. История страны в нем преподносится при помощи современных технологий — видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических композиций. Общая площадь комплекса составляет 13 тысяч квадратных метров.